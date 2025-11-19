У Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом: як курсуватиме транспорт

Рух з лівого берега на правий — без змін.

У столиці під час сигналу «Повітряна тривога» діятимуть тимчасові обмеження руху Південним мостом. Рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Згідно з новими правилами, рух із правого на лівий берег Дніпра буде обмежений як для приватного транспорту, так і для громадського. Це вплине на роботу автобусних маршрутів № 22 та № 91, які на час обмежень курсуватимуть за зміненими схемами.

Як курсуватимуть автобуси

Департамент транспортної інфраструктури повідомляє, що під час запровадження заборони руху транспорту Південним мостом з правого берега автобуси працюватимуть за тимчасовими маршрутами:

№ 22 — як 22-Т або 22-Д

№ 91 — як 91-Т або 91-Д

Алгоритм залежатиме від того, де саме перебуває автобус у момент оголошення тривоги — перед в’їздом на вул. Саперно-Слобідську чи вже на її ділянці.

Маршрути автобусів, що рухаються з лівого на правий берег, залишаються без змін і під час тривоги не коригуються.

Тимчасові маршрути

Якщо тривога оголошена до заїзду на Саперно-Слобідську:

Автобус № 22-Т курсуватиме між вул. Тростянецькою та вул. Медовою: вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства тарасівців – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – просп. Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вул. Святослава Хороброго – вул. Медова – вул. Святослава Хороброго – Севастопольська площа – просп. Валерія Лобановського – Деміївська площа – Голосіївський проспект – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Тростянецька;

Автобус № 91-Т їхатиме від вул. Анни Ахматової до ст. м. «Голосіївська»: вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – Голосіївський проспект – ст. м. «Голосіївська» – Голосіївський проспект – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова – вул. Анни Ахматової.

Якщо обмеження вводиться, коли автобус уже на Саперно-Слобідській:

Автобус № 22-Д: вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Братства Тарасівців – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – просп. Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вул. Святослава Хороброго – вул. Медова – вул. Святослава Хороброго – Севастопольська площа – просп. Валерія Лобановського – Деміївська площа – просп. Науки – вул. Саперно-Слобідська – вул. Михайла Бойчука – вул. Бастіонна – вул. Болсуновська – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – вул. Ревуцького – вул. Тростянецька.

Автобус № 91-Д: вул. Анни Ахматової – вул. Ревуцького – просп. Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – просп. Науки – Деміївська площа – Голосіївський проспект – ст. м. «Голосіївська» – Голосіївський проспект – просп. Науки – вул. Саперно-Слобідська – вул. Михайла Бойчука – вул. Бастіонна – вул. Болсуновська – бульв. Миколи Міхновського – Наддніпрянське шосе – Дарницький міст – Дніпровська набережна – просп. Миколи Бажана – просп. Петра Григоренка – вул. Драгоманова – вул. Анни Ахматової.

Що повинні знати пасажири

Міська влада наголошує:

Звертайте увагу на індекс маршруту (Т або Д) — він визначає конкретну схему руху автобуса під час тривоги.

Обмеження запроваджуються лише під час повітряної тривоги.

