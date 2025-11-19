В Киеве во время воздушной тревоги будут ограничивать движение по Южному мосту: как будет курсировать транспорт

Движение с левого берега на правый — без изменений.

В столице во время сигнала «Воздушная тревога» будут действовать временные ограничения движения по Южному мосту. Решение приняла Рада обороны города Киева.

Согласно новым правилам, движение с правого на левый берег Днепра будет ограничено как для частного транспорта, так и для общественного. Это повлияет на работу автобусных маршрутов № 22 и № 91, которые на время ограничений будут курсировать по измененным схемам.

Как будут курсировать автобусы

Департамент транспортной инфраструктуры сообщает, что при введении запрета движения транспорта по Южному мосту с правого берега автобусы будут работать по временным маршрутам:

№ 22 — как 22-Т или 22-Д

№ 91 — как 91-Т или 91-Д

Алгоритм будет зависеть от того, где именно находится автобус в момент объявления тревоги — перед въездом на ул. Саперно-Слободскую или уже на ее участке.

Маршруты автобусов, следующих с левого на правый берег, остаются без изменений и во время тревоги не корректируются.

Временные маршруты

Если тревога объявлена до заезда на Саперно-Слободскую:

Автобус № 22-Т будет курсировать между ул. Тростянецкой и ул. Медовой: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Храброго – ул. Медовая – ул. Святослава Храброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демиевская площадь – Голосеевский проспект – бульв. Николы Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая;

Автобус № 91-Т поедет от ул. Анны Ахматовой до ст. м. «Голосеевская»: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. «Голосеевская» – Голосеевский проспект – бульв. Николы Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

Если ограничения вводятся, когда автобус уже на Саперно-Слободской:

Автобус № 22-Д: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Храброго – ул. Медовая – ул. Святослава Храброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демиевская площадь – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николы Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая.

Автобус № 91-Д: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. «Голосеевская» – Голосеевский проспект – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николы Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

Что должны знать пассажиры

Городские власти подчеркивают:

Обращайте внимание на индекс маршрута (Т или Д) — он определяет конкретную схему движения автобуса во время тревоги.

Ограничения вводятся только во время воздушной тревоги.

