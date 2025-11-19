  1. В Украине

В Киеве во время воздушной тревоги будут ограничивать движение по Южному мосту: как будет курсировать транспорт

22:18, 19 ноября 2025
Движение с левого берега на правый — без изменений.
В Киеве во время воздушной тревоги будут ограничивать движение по Южному мосту: как будет курсировать транспорт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице во время сигнала «Воздушная тревога» будут действовать временные ограничения движения по Южному мосту. Решение приняла Рада обороны города Киева.

Согласно новым правилам, движение с правого на левый берег Днепра будет ограничено как для частного транспорта, так и для общественного. Это повлияет на работу автобусных маршрутов № 22 и № 91, которые на время ограничений будут курсировать по измененным схемам.

Как будут курсировать автобусы

Департамент транспортной инфраструктуры сообщает, что при введении запрета движения транспорта по Южному мосту с правого берега автобусы будут работать по временным маршрутам:

  • № 22 — как 22-Т или 22-Д
  • № 91 — как 91-Т или 91-Д

Алгоритм будет зависеть от того, где именно находится автобус в момент объявления тревоги — перед въездом на ул. Саперно-Слободскую или уже на ее участке.

Маршруты автобусов, следующих с левого на правый берег, остаются без изменений и во время тревоги не корректируются.

Временные маршруты

Если тревога объявлена до заезда на Саперно-Слободскую:

  • Автобус № 22-Т будет курсировать между ул. Тростянецкой и ул. Медовой: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Храброго – ул. Медовая – ул. Святослава Храброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демиевская площадь – Голосеевский проспект – бульв. Николы Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая;
  • Автобус № 91-Т поедет от ул. Анны Ахматовой до ст. м. «Голосеевская»: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. «Голосеевская» – Голосеевский проспект – бульв. Николы Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

Если ограничения вводятся, когда автобус уже на Саперно-Слободской:

  • Автобус № 22-Д: ул. Тростянецкая – ул. Архитектора Вербицкого – ул. Братства Тарасовцев – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – просп. Валерия Лобановского – Севастопольская площадь – ул. Святослава Храброго – ул. Медовая – ул. Святослава Храброго – Севастопольская площадь – просп. Валерия Лобановского – Демиевская площадь – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николы Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – ул. Ревуцкого – ул. Тростянецкая.
  • Автобус № 91-Д: ул. Анны Ахматовой – ул. Ревуцкого – просп. Николая Бажана – Южный мост – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – Демиевская площадь – Голосеевский проспект – ст. м. «Голосеевская» – Голосеевский проспект – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – ул. Михаила Бойчука – ул. Бастионная – ул. Болсуновская – бульв. Николы Михновского – Надднепрянское шоссе – Дарницкий мост – Днепровская набережная – просп. Николая Бажана – просп. Петра Григоренко – ул. Драгоманова – ул. Анны Ахматовой.

Что должны знать пассажиры

Городские власти подчеркивают:

  • Обращайте внимание на индекс маршрута (Т или Д) — он определяет конкретную схему движения автобуса во время тревоги.
  • Движение с левого берега на правый — без изменений.
  • Ограничения вводятся только во время воздушной тревоги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт воздушная тревога

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]