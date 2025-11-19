  1. Суд інфо

Конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації — коли та з ким проведуть співбесіди

11:48, 19 листопада 2025
ВРП оприлюднила графік співбесід із кандидантами на посаду голови ДСА.
Конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації — коли та з ким проведуть співбесіди
Вища рада правосуддя оприлюднила графік проведення співбесід із кандидатами на посаду голови Державної судової адміністрації.

Співбесіди проходитимуть у приміщенні Вищої ради правосуддя за адресою: м. Київ, вул. Студентська, 12А.

Тривалість співбесіди: до 120 хвилин.

Максимальна кількість балів: 100.

Графік проведення співбесід:

8 грудня 10:00  — Бонюк Олексій Петрович

8 грудня 12:30 — Дейнека Віктор Степанович

8 грудня 15:00 — Кощинець Віктор Васильович

9 грудня 14:00 — Куманська-Нор Оксана Павлівна

9 грудня 16:00 — Мержук Володимир Петрович

10 грудня 10:00 — Пампура Максим Валерійович

10 грудня 12:30 — Шевченко Світлана Володимирівна

За результатами співбесід Робоча група з питання добору кандидатів на посаду голови ДСА обере до двох кандидатів, яких буде рекомендовано Вищій раді правосуддя для призначення на посаду голови Державної судової адміністрації.

Відповідно до пункту 13 розділу ІІІ Методології оцінювання відповідності кандидата критеріям доброчесності та професійної компетентності, участь кандидата у співбесіді є обов’язковою.

Для входу до будівлі та реєстрації кандидат повинен пред’явити паспорт громадянина України у фізичній формі. У разі відсутності паспорта доступ до приміщення буде заборонено.

У разі неможливості бути присутнім кандидат може подати заяву про перенесення співбесіди із зазначенням поважних причин, які визначає Робоча група шляхом голосування. Повторна неявка кандидата, незалежно від причин, тягне за собою припинення участі у доборі.

Вища рада правосуддя закликає всіх учасників добору завчасно підготувати необхідні документи та прибути вчасно.

ДСА ВРП конкурс

