Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации — когда и с кем проведут собеседования

11:48, 19 ноября 2025
ВСП обнародовал график собеседований с кандидатами на должность главы ГСА.
Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации — когда и с кем проведут собеседования
Высший совет правосудия обнародовал график проведения собеседований с кандидатами на должность главы Государственной судебной администрации.

Собеседования будут проходить в помещении Высшего совета правосудия по адресу: г. Киев, ул. Студенческая, 12А.

Продолжительность собеседования: до 120 минут.

Максимальное количество баллов: 100.

График проведения собеседований:

8 декабря 10:00 — Бонюк Алексей Петрович

8 декабря 12:30 — Дейнека Виктор Степанович

8 декабря 15:00 — Кощинец Виктор Васильевич

9 декабря 14:00 — Куманская-Нор Оксана Павловна

9 декабря 16:00 — Мержук Владимир Петрович

10 декабря 10:00 — Пампура Максим Валерьевич

10 декабря 12:30 — Шевченко Светлана Владимировна

По результатам собеседований Рабочая группа по вопросу отбора кандидатов на должность главы ГСА выберет до двух кандидатов, которые будут рекомендованы Высшему совету правосудия для назначения на должность главы Государственной судебной администрации.

В соответствии с пунктом 13 раздела III Методологии оценки соответствия кандидата критериям добропорядочности и профессиональной компетентности, участие кандидата в собеседовании является обязательным.

Для входа в здание и регистрации кандидат должен предъявить паспорт гражданина Украины в физической форме. В случае отсутствия паспорта доступ в помещение будет запрещен.

В случае невозможности присутствовать кандидат может подать заявление о переносе собеседования с указанием уважительных причин, которые определяет Рабочая группа путем голосования. Повторная неявка кандидата, независимо от причин, влечет за собой прекращение участия в отборе.

Высший совет правосудия призывает всех участников отбора заблаговременно подготовить необходимые документы и прибыть вовремя.

