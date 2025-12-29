  1. В Украине
  Авто

Водителям разъяснили, можно ли закрепить за автомобилем индивидуальный номерной знак мотоцикла

20:41, 29 декабря 2025
Главный сервисный центр МВД разъяснил, можно ли индивидуальный номерной знак, изготовленный под конкретный тип транспорта, использовать для другой категории.
Главный сервисный центр МВД сообщил, что индивидуальный номерной знак мотоцикла не может быть закреплен за автомобилем.

Причина проста: это разные категории транспортных средств и разные типы номерных знаков согласно приказу МВД № 166.

  • Для автомобилей используются ИНЗ типа 7-1
  • Для мотоциклов — ИНЗ типа 7-2

Там почеркнули, что индивидуальные номерные знаки изготавливаются под конкретный тип транспорта и не могут использоваться для другой категории.

«Перезакрепление возможно только между транспортными средствами одной категории, с одинаковым типом знаков и в одном регионе. Также ИНЗ можно передать другому владельцу в соответствии с приказом МВД № 174», — сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Алгоритм перезакрепления индивидуальных номерных знаков

Если автовладелец желает перезакрепить индивидуальный номерной знак (ИНЗ) за другим транспортным средством, это возможно при условии, что транспортные средства относятся к одной категории, используют одинаковый тип номерных знаков и зарегистрированы в одном и том же регионе. Также ИНЗ может быть передан владельцу другого транспортного средства.

В соответствии с приказом МВД № 174 для перезакрепления ИНЗ необходимо лично подать в территориальный сервисный центр МВД заявление о перезакреплении индивидуального номерного знака. Также необходимо иметь при себе следующий перечень документов:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя (для представителей физических лиц — нотариально удостоверенная доверенность);
  • документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее специальный статус;
  • письменное согласие владельца индивидуального номерного знака на его передачу другому владельцу (если владелец не присутствует при подаче заявления, такое письменное согласие должно быть нотариально удостоверено).

Сведения о перезакреплении индивидуального номерного знака, а также о транспортном средстве и его владельце администратор ТСЦ МВД вносит в Единый государственный реестр транспортных средств.

Рассмотрение заявления о перезакреплении индивидуального номерного знака, его перезакрепление и выдача нового свидетельства о регистрации транспортного средства осуществляются в день обращения. В графу «Особые отметки» нового свидетельства о регистрации транспортного средства вносится информация об индивидуальном номерном знаке.

Сервисный центр МВД обращает внимание, что передача индивидуального номерного знака другому лицу без соблюдения требований данного порядка запрещается.

МВД сервисный центр МВД

