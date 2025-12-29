Водіям пояснили, чи можна закріпити за авто індивідуальний номерний знак мотоцикла

Головний сервісний центр МВС пояснив, чи можна ІНЗ, який виготовили під конкретний тип транспорту, використовувати для іншої категорії.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що індивідуальний номерний знак мотоцикла не закріплюється за автомобіль.

Причина проста: це різні категорії ТЗ і різні типи номерних знаків згідно з Наказом МВС №166.

- Для авто використовують ІНЗ типу 7-1

- Для мотоциклів — ІНЗ типу 7-2

Там підкреслили, що ІНЗ виготовляються під конкретний тип транспорту та не можуть використовуватися для іншої категорії.

«Перезакріплення можливе лише між ТЗ однієї категорії, з однаковим типом знаків і в одному регіоні. Також ІНЗ можна передати іншому власнику відповідно до Наказу МВС №174», - заявив Головний сервісний центр МВС.

Алгоритм перезакріплення індивідуальних номерних знаків

Якщо автовласник бажає перезакріпити ІНЗ за іншим транспортним засобом, це можливо зробити, якщо транспортні засоби належать до однієї категорії, використовують однаковий тип номерних знаків та зареєстровані в тому самому регіоні. Також ІНЗ можна передати власникові іншого транспортного засобу.

Відповідно до Наказу МВС №174 для перезакріплення ІНЗ необхідно особисто подати до ТСЦ МВС заяву про перезакріплення індивідуального номерного знака. Також взяти з собою перелік документів:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

документ, що підтверджує повноваження представника (для представників фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

письмову згоду власника індивідуального номерного знака на передання його іншому власнику (якщо власник не присутній під час подання заяви, така письмова згода має бути нотаріально засвідчена).

Відомості про перезакріплення індивідуального номерного знака, а також про транспортний засіб та його власника адміністратор ТСЦ МВС вносить до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Розгляд заяви про перезакріплення індивідуального номерного знака, його перезакріплення та видача нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу здійснюються в день звернення. У графу «Особливі відмітки» нового свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу вноситься інформація про індивідуальний номерний знак.

Сервісний цент МВС звертає увагу, що передання індивідуального номерного знака іншій особі без додержання вимог цього розділу забороняється.

