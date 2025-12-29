Признание наследства выморочным — обзор практики Верховного Суда

В обзоре проанализированы подходы ВС к определению круга субъектов, наделенных правом обращения в суд с заявлением о признании наследства выморочным, в частности кредиторов наследодателя и поручителей, а также пределы их процессуального интереса.

Верховный Суд подготовил обзор практики в сфере признания наследства выморочным.

Основное внимание сосредоточено на действии соответствующих норм во времени и основаниях для квалификации наследства как выморочного.

В обзоре проанализированы подходы Верховного Суда к определению круга субъектов, наделенных правом обращения в суд с заявлением о признании наследства выморочным, в частности кредиторов наследодателя и поручителей, а также пределы их процессуального интереса.

Отдельное внимание уделено процессуальным вопросам рассмотрения таких дел, включая требования к заявлению и доказательствам, критерию бесспорности требований, последствиям наличия спора о праве и порядку привлечения заинтересованных лиц.

Кроме того, освещены правовые позиции относительно возможности апелляционного пересмотра решений о признании наследства выморочным лицами, которые не принимали участия в деле, а также подходы к защите и восстановлению интересов территориальной громады в случаях отчуждения наследственного имущества, в том числе добросовестным приобретателям.

Обзор формирует целостное видение института выморочного наследства как сложного правового механизма, в котором пересекаются интересы наследников, кредиторов и территориальных громад, и очерчивает ориентиры для единообразного и предсказуемого применения соответствующих норм.

