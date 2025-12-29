В Украине с сентября 2026 года бесплатное питание будет для всех учеников 1-11 классов

На первый этап программы направили почти 5,9 млрд грн, в целом в бюджете на программу предусмотрено 14,4 млрд грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С сентября 2026 года ученики 1-11 классов по всей Украине будут получать бесплатное питание. Правительство готовит все необходимые решения для реализации этой инициативы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Для обеспечения первого этапа программы общинам уже выделили почти 5,9 млрд грн субвенции, а на весь год в Государственном бюджете предусмотрено 14,4 млрд грн. По словам главы правительства, отдельно запланировано финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание.

Свириденко отметила, что с начала 2025 года бесплатное питание уже действует для учеников 1-4 классов по всей стране, а с сентября того же года горячие обеды начали получать и ученики 1-11 классов в прифронтовых общинах. Правительство подчеркивает, что приоритетом является создание условий для безопасного и комфортного обучения для каждого украинского ребенка, независимо от места проживания или формата обучения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.