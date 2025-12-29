В Україні з вересня 2026 року безкоштовне харчування буде для всіх учнів 1-11 класів

На перший етап програми спрямували майже 5,9 млрд грн, загалом у бюджеті на програму передбачено 14,4 млрд грн.

З вересня 2026 року учні 1-11 класів по всій Україні отримуватимуть безкоштовне харчування. Уряд готує всі необхідні рішення для реалізації цієї ініціативи. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Для забезпечення першого етапу програми громадам уже спрямували майже 5,9 млрд грн субвенції, а на весь рік у Державному бюджеті передбачено 14,4 млрд грн. За словами глави уряду, окремо заплановане фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

Свириденко зазначила, що з початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1-4 класів по всій країні, а з вересня того ж року гарячі обіди почали отримувати і учні 1-11 класів у прифронтових громадах. Уряд наголошує, що пріоритетом є створення умов для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання.

