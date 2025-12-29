  1. В Україні

В Україні з вересня 2026 року безкоштовне харчування буде для всіх учнів 1-11 класів

20:56, 29 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На перший етап програми спрямували майже 5,9 млрд грн, загалом у бюджеті на програму передбачено 14,4 млрд грн.
В Україні з вересня 2026 року безкоштовне харчування буде для всіх учнів 1-11 класів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З вересня 2026 року учні 1-11 класів по всій Україні отримуватимуть безкоштовне харчування. Уряд готує всі необхідні рішення для реалізації цієї ініціативи. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Для забезпечення першого етапу програми громадам уже спрямували майже 5,9 млрд грн субвенції, а на весь рік у Державному бюджеті передбачено 14,4 млрд грн. За словами глави уряду, окремо заплановане фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

Свириденко зазначила, що з початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1-4 класів по всій країні, а з вересня того ж року гарячі обіди почали отримувати і учні 1-11 класів у прифронтових громадах. Уряд наголошує, що пріоритетом є створення умов для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Кабінет Міністрів України Україна харчування школа Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]