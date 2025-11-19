В США сподіваються, що угода про припинення війни в Україні може бути досягнута на цьому тижні — Politico

Білий дім планує представити нову угоду, яка покладе край війні в Україні вже найближчими днями.

Фото: AFP via Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Адміністрації президента США Дональда Трампа розраховують, що угода про припинення війни в Україні може бути погоджена вже найближчими днями – «до кінця цього місяця - а можливо, вже цього тижня», пише Politico.

Проте, як наголошують у виданні, в розробці нового мирного плану, не брали участі ані Україна, ані союзники США в Європі.

Як пише Politico, представники адміністрації Трампа заявили, що «знаходяться на порозі значного прориву» і що «це дійсно серйозно». «Те, що ми маємо намір запропонувати (Україні – ред.), є розумним», — зазначає один із чиновників.

Володимиру Зеленському план можуть надати вже 20 листопада під час зустрічі з американською делегацією.

Раніше повідомлялось що США і РФ таємно працюють над планом щодо припинення війни в Україні. У плані США 28 пунктів і він розділений на чотири загальні категорії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.