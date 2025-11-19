  1. У світі

В США сподіваються, що угода про припинення війни в Україні може бути досягнута на цьому тижні — Politico

20:44, 19 листопада 2025
Білий дім планує представити нову угоду, яка покладе край війні в Україні вже найближчими днями.
Фото: AFP via Getty Images
В Адміністрації президента США Дональда Трампа розраховують, що угода про припинення війни в Україні може бути погоджена вже найближчими днями – «до кінця цього місяця - а можливо, вже цього тижня»пише Politico.

Проте, як наголошують у виданні, в розробці нового мирного плану, не брали участі ані Україна, ані союзники США в Європі. 

Як пише Politico, представники адміністрації Трампа заявили, що «знаходяться на порозі значного прориву» і що «це дійсно серйозно». «Те, що ми маємо намір запропонувати (Україні – ред.), є розумним», — зазначає один із чиновників.

Володимиру Зеленському план можуть надати вже 20 листопада під час зустрічі з американською делегацією.

Раніше повідомлялось що США і РФ таємно працюють над планом щодо припинення війни в Україні. У плані США 28 пунктів і він розділений на чотири загальні категорії.

Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

