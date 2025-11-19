  1. У світі

США розробляють новий план закінчення війни в Україні, — Axios

10:36, 19 листопада 2025
Згідно з інформацією видання, розробку нового мирного плану для досягнення миру в Україні очолює спеціальний посланник Стів Віткофф.
США розробляють новий план закінчення війни в Україні, — Axios
Фото: AP
Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над ще одним планом припинення вогню в Україні. Він складається з 28 пунктів і розділений на чотири загальні категорії, повідомляє Axios.

Зазначається, що 28-пунктний американський план натхненний успішними зусиллями Трампа щодо укладення угоди в Ґазі.

Згідно з інформацією видання, розробку нового мирного плану для досягнення миру в Україні очолює спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф, який також обговорив його з представником Кремля. 28 пунктів плану можна розділити на 4 категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з РФ і Україною.

Американський посадовець підтвердив виданню, що Білий дім почав інформувати європейських посадовців про новий план. Він заявив, що Білий дім вважає реальним шанс залучити українців і європейців на свій бік, і що план буде адаптовано з урахуванням пропозицій усіх сторін.

«Ми вважаємо, що зараз найкращий час для цього плану. Але обидві сторони мають бути практичними та реалістичними», – сказав співрозмовник видання.

