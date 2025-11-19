США разрабатывают новый план окончания войны в Украине, — Axios

Согласно информации издания, разработку нового мирного плана по достижению мира в Украине возглавляет специальный посланник Стив Уиткофф,

Фото: AP

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа работает над еще одним планом прекращения огня в Украине. Он состоит из 28 пунктов и разделенного на четыре общие категории, сообщает Axios.

Отмечается, что 28-пунктный американский план вдохновлен успешными усилиями Трампа по заключению соглашения в Газе.

Согласно информации издания, разработку нового мирного плана по достижению мира в Украине возглавляет специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, который также обсудил его с представителем Кремля. 28 пунктов плана можно разделить на 4 категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с РФ и Украиной.

Американский чиновник подтвердил изданию, что Белый дом начал информировать европейских чиновников о новом плане. Он заявил, что Белый дом считает реальным шанс привлечь украинцев и европейцев на свою сторону и что план будет адаптирован с учетом предложений всех сторон.

«Мы считаем, что сейчас самое лучшее время для этого плана. Но обе стороны должны быть практическими и реалистичными», – сказал источник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.