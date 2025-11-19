  1. В мире

В США надеются, что соглашение о прекращении войны в Украине может быть достигнуто на этой неделе — Politico

20:44, 19 ноября 2025
Белый дом планирует представить новое соглашение, которое положит конец войне в Украине уже в ближайшие дни.
В США надеются, что соглашение о прекращении войны в Украине может быть достигнуто на этой неделе — Politico
Фото: AFP via Getty Images
В Администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что соглашение о прекращении войны в Украине может быть согласовано уже в ближайшие дни – «до конца этого месяца – а возможно, уже на этой неделе», пишет Politico.

Однако, как отмечают в издании, в разработке нового мирного плана, не участвовали ни Украина, ни союзники США в Европе. 

Как пишет Politico, представители администрации Трампа заявили, что «находятся на пороге значительного прорыва» и что «это действительно серьезно». «То, что мы намерены предложить (Украине – ред.), является разумным», — отмечает один из чиновников.

Владимиру Зеленскому план могут предоставить уже 20 ноября во время встречи с американской делегацией.

Ранее сообщалось, что США и РФ тайно работают над планом по прекращению войны в Украине. В плане США 28 пунктов и он разделен на четыре общие категории.

