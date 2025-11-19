Податкова пояснила, у яких випадках житло багатодітних сімей не оподатковується податком на нерухомість

Об’єкти житлової нерухомості, що належать багатодітним або прийомним сім’ям із п’ятьма і більше неповнолітніми дітьми, не оподатковуються податком на нерухоме майно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним родинам, у яких виховуються п’ятеро і більше неповнолітніх дітей, не оподатковуються податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це передбачено підпунктом «л» пп. 266.2.2 ст. 266 Податкового кодексу України, повідомляє Податкова служба.

Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Неповнолітньою відповідно до ст. 6 глави 1 розд. І Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 року №2947-ІІІ вважається дитина у віці від14 до 18 років.

Також згідно з абзацами другим – третім ст. 1 розд. І Закону України від 26.04.2001 №2402-ІІІ, дитина – це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Враховуючи зазначене, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховуються п’ятеро і більше дітей, жодному з яких не виповнилося 18 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.