Налоговая объяснила, в каких случаях жилье многодетных семей не облагается налогом на недвижимость

21:39, 19 ноября 2025
Объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми, не облагаются налогом на недвижимое имущество.
Объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитываются пятеро и более несовершеннолетних детей, не облагаются налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Это предусмотрено подпунктом "л" пп. 266.2.2 ст. 266 Налогового кодекса Украины, сообщает Налоговая служба. 

Правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия. Несовершеннолетней в соответствии со ст. 6 главы 1 разд. I Семейного кодекса Украины от 10 января 2002 года №2947-III считается ребенок в возрасте от 14 до 18 лет.

Также согласно абзацам вторым – третьим ст. 1 разд. И Закона Украины от 26.04.2001 №2402-III, ребенок – это лицо в возрасте до 18 лет (совершеннолетия), если по закону, применяемому к нему, он не приобретает права совершеннолетнего ранее.

Учитывая это, не является объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям, в которых воспитываются пятеро и более детей, ни одному из которых не исполнилось 18 лет.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

