ТОП-10 помилок кандидатів: що відлякує роботодавців на співбесіді

Як підвищити шанси на роботу — у Службі зайнятості назвали помилки, яких варто уникати на інтерв’ю.

Державна служба зайнятості оприлюднила перелік із десяти найчастіших помилок, яких припускаються кандидати під час співбесід.

Запрошення на інтерв’ю ще не гарантує працевлаштування, а успіх часто залежить від дрібних, але важливих деталей.

Основні помилки, яких варто уникати:

Відсутність базових знань про компанію. Кандидат, який не ознайомився з інформацією «Про нас», виглядає незацікавленим.

Погана орієнтація у власному резюме. Усі зазначені дані потрібно вміти підтвердити та пояснити.

Відсутність запитань до роботодавця. Така поведінка демонструє низьку залученість і небажання будувати діалог.

Надмірна самовпевненість замість природного хвилювання. Перебільшена впевненість часто сприймається як зарозумілість.

Неохайний вигляд або невідповідний стиль спілкування. Професіоналізм має поєднуватися з вмінням представляти себе.

Негатив щодо попередніх роботодавців чи навчального закладу. Краще акцентувати на позитивних причинах зміни місця роботи.

Сухе перерахування рис без прикладів. Реальні історії та кейси залишають значно сильніше враження.

Невдалий гумор. Жартувати варто лише тоді, коли зрозуміла манера спілкування інтерв’юера.

Надмірна серйозність. Ввічливість, усмішка і позитивний тон створюють комфортну атмосферу.

Відсутність нотатника чи додаткових документів. Блокнот, ручка й кілька копій резюме демонструють підготовленість і відповідальність.

