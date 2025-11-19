ТОП-10 ошибок кандидатов: что отпугивает работодателей на собеседовании

Державная служба занятости опубликовала перечень из десяти самых частых ошибок, которые допускают кандидаты во время собеседований.

Приглашение на интервью еще не гарантирует трудоустройство, а успех часто зависит от мелких, но важных деталей.

Основные ошибки, которых стоит избегать:

Отсутствие базовых знаний о компании. Кандидат, который не ознакомился с информацией «О нас», выглядит незаинтересованным.

Плохая ориентация в собственном резюме. Все указанные данные необходимо уметь подтвердить и объяснить.

Отсутствие вопросов к работодателю. Такое поведение демонстрирует низкую вовлеченность и нежелание выстраивать диалог.

Чрезмерная самоуверенность вместо естественного волнения. Преувеличенная уверенность часто воспринимается как высокомерие.

Неопрятный вид или неподходящий стиль общения. Профессионализм должен сочетаться с умением представлять себя.

Негатив в адрес предыдущих работодателей или учебного заведения. Лучше акцентировать внимание на позитивных причинах смены места работы.

Сухое перечисление качеств без примеров. Реальные истории и кейсы производят гораздо более сильное впечатление.

Неудачный юмор. Шутить стоит только тогда, когда понятна манера общения интервьюера.

Чрезмерная серьезность. Вежливость, улыбка и позитивный тон создают комфортную атмосферу.

Отсутствие блокнота или дополнительных документов. Блокнот, ручка и несколько копий резюме демонстрируют подготовленность и ответственность.