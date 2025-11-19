  1. В Украине
ТОП-10 ошибок кандидатов: что отпугивает работодателей на собеседовании

23:30, 19 ноября 2025
Как повысить шансы на работу — в Службе занятости назвали ошибки, которых стоит избегать на интервью.
Державная служба занятости опубликовала перечень из десяти самых частых ошибок, которые допускают кандидаты во время собеседований.

Приглашение на интервью еще не гарантирует трудоустройство, а успех часто зависит от мелких, но важных деталей.

Основные ошибки, которых стоит избегать:

Отсутствие базовых знаний о компании. Кандидат, который не ознакомился с информацией «О нас», выглядит незаинтересованным.

Плохая ориентация в собственном резюме. Все указанные данные необходимо уметь подтвердить и объяснить.

Отсутствие вопросов к работодателю. Такое поведение демонстрирует низкую вовлеченность и нежелание выстраивать диалог.

Чрезмерная самоуверенность вместо естественного волнения. Преувеличенная уверенность часто воспринимается как высокомерие.

Неопрятный вид или неподходящий стиль общения. Профессионализм должен сочетаться с умением представлять себя.

Негатив в адрес предыдущих работодателей или учебного заведения. Лучше акцентировать внимание на позитивных причинах смены места работы.

Сухое перечисление качеств без примеров. Реальные истории и кейсы производят гораздо более сильное впечатление.

Неудачный юмор. Шутить стоит только тогда, когда понятна манера общения интервьюера.

Чрезмерная серьезность. Вежливость, улыбка и позитивный тон создают комфортную атмосферу.

Отсутствие блокнота или дополнительных документов. Блокнот, ручка и несколько копий резюме демонстрируют подготовленность и ответственность.

трудовые отношения

