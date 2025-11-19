  1. Судова практика
Незаконний вилов риби обернувся для порушника значним штрафом — суд нагадав про обов’язок громадян відшкодовувати шкоду довкіллю

21:21, 19 листопада 2025
Рибалка має компенсувати майже 50 тисяч гривень.
Черкаський районний суд розглянув справу про незаконний вилов риби на Дніпрі та ухвалив рішення стягнути з порушника 49 470 грн за завдану природі шкоду. Суд став на бік держави та громади, визнавши необхідність повного відшкодування збитків, заподіяних водним біоресурсам.

Обставини справи

Як розповіли у суді, вироком Черкаського районного суду Черкаської області по справі №707/2015/25 чоловіка визнано винуватим у вчиненні кримінального проступку - незаконному зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1ст. 249 КК України).

Перебуваючи в акваторії Дніпра поблизу села Худяки, громадянин без дозволу опустив у воду заборонену месинову сітку довжиною близько 70 метрів із вічком 70×70 мм. Використання таких сіток прямо заборонене Правилами любительського та спортивного рибальства. У результаті незаконних дій він виловив 30 лящів.

Відповідно до листа інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України №553-05/25 від 26.05.2025, своїми умисними діями чоловік завдав істотної шкоди водним біоресурсам України, внаслідок незаконного вилову риби на загальну суму 49 470,00 гривень.

Рішення суду 

В ході розгляду кримінальної справи цивільний позов не заявлявся та матеріальна шкода в добровільному порядку  громадянином не була відшкодована.

Суд розглянувши дану цивільну справу, послався на положення частини 4 ст. 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», частини 1 ст. 1166 ЦК України та зазначив, що громадяни зобов`язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища в повному обсязі.

