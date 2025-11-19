Незаконный вылов рыбы обернулся для нарушителя значительным штрафом — суд напомнил об обязанности граждан возмещать вред окружающей среде

Рыбак должен компенсировать почти 50 тысяч гривен.

Черкасский районный суд рассмотрел дело о незаконном вылове рыбы на Днепре и принял решение взыскать с нарушителя 49 470 грн за причинённый природе ущерб. Суд встал на сторону государства и громады, признав необходимость полного возмещения убытков, нанесённых водным биоресурсам.

Обстоятельства дела

Как сообщили в суде, приговором Черкасского районного суда Черкасской области по делу №707/2015/25 мужчину признано виновным в совершении уголовного проступка — незаконном занятии рыбным добывающим промыслом, что причинило значительный ущерб (ч. 1 ст. 249 УК Украины).

Находясь в акватории Днепра возле села Худяки, гражданин без разрешения опустил в воду запрещённую лесковую сеть длиной около 70 метров с ячейкой 70×70 мм. Использование таких сетей прямо запрещено Правилами любительского и спортивного рыболовства. В результате незаконных действий он выловил 30 лещей.

Согласно письму Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины №553-05/25 от 26.05.2025, своими умышленными действиями мужчина нанёс существенный ущерб водным биоресурсам Украины вследствие незаконного вылова рыбы на общую сумму 49 470,00 гривен.

Решение суда

В ходе рассмотрения уголовного дела гражданский иск не заявлялся, и материальный ущерб в добровольном порядке гражданином возмещён не был.

Рассмотрев данное гражданское дело, суд сослался на положения части 4 ст. 68 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», части 1 ст. 1166 ГК Украины и отметил, что граждане обязаны возмещать ущерб, причинённый ими вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды в полном объёме.

