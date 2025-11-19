Організаційні заходи Спецтрибуналу у Гаазі можуть початися вже у 2026 році – Євгенія Кравчук

ЄС виділив перші 10 млн євро на Спецтрибунал щодо злочинів РФ.

Євросоюз погодив виділення перших 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомила народна депутатка, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

«Дуже сподіваємося, що перші організаційні заходи Спецтрибуналу розпочнуться вже у 2026 році. Зараз також важливо, щоб після формування нового уряду Нідерландів була офіційна згода на те, щоб Гаага стала місцем для роботи трибуналу, тому має відбутися підписання спеціальної угоди між урядом Нідерландів і Радою Європи», – сказала Кравчук.

Далі, за словами парламентарки, планується формування бюджету трибуналу за рахунок щорічних внесків країн-учасниць. Ратифікація угоди дозволить держам брати участь у фінансуванні та висувати кандидатури суддів. Україна вже першою ратифікувала документ як країна-жертва агресії.

За словами Кравчук, у Гаазі є відповідні приміщення, зокрема будівля колишнього трибуналу щодо Югославії, яка зараз мало використовується.

Нардепка наголосила, що Спецтрибунал стане аналогом Нюрнберзького чи Токійського процесів. До відповідальності можуть притягнути військово-політичне керівництво не лише Росії, а й Білорусі, яка надала свою територію для нападу.

