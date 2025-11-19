  1. В Украине

Организационные мероприятия Спецтрибунала в Гааге могут начаться уже в 2026 году – Евгения Кравчук

21:13, 19 ноября 2025
ЕС выделил первые 10 млн евро на Спецтрибунал по преступлениям РФ.
Евросоюз согласовал выделение первых 10 миллионов евро на создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом сообщила народный депутат, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

«Очень надеемся, что первые организационные мероприятия Спецтрибунала начнутся уже в 2026 году. Сейчас также важно, чтобы после формирования нового правительства Нидерландов было официальное согласие на то, чтобы Гаага стала местом для работы трибунала, поэтому должно состояться подписание специального соглашения между правительством Нидерландов и Советом Европы», — сказала Кравчук.

Далее, по словам парламентария, планируется формирование бюджета трибунала за счет ежегодных взносов стран-участниц. Ратификация соглашения позволит государствам участвовать в финансировании и выдвигать кандидатуры судей. Украина уже первой ратифицировала документ как страна-жертва агрессии.

По словам Кравчук, в Гааге есть соответствующие помещения, в частности здание бывшего трибунала по Югославии, которое сейчас мало используется.

Нардеп подчеркнула, что Спецтрибунал станет аналогом Нюрнбергского или Токийского процессов. К ответственности могут привлечь военно-политическое руководство не только России, но и Беларуси, которая предоставила свою территорию для нападения.

россия ЕС Украина война Гаага

