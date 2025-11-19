МВФ і Мінсоцполітики узгоджують модель пенсійної реформи: що зміниться для українців

Мінсоцполітики проводить консультації з МВФ щодо пенсійної реформи

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із Місією Міжнародного валютного фонду, яка з 17 листопада працює в Києві в межах підготовки нової програми.

Як вказали у Міністерстві, ключовою темою перемовин стала пенсійна реформа, дизайн якої Мінсоцполітики наразі фіналізує у тісній взаємодії з міжнародними партнерами.

«Продовжуємо спільні консультації з МВФ, щоб вибудувати стійку пенсійну систему, яка відповідатиме потребам людей і забезпечить довгострокову стабільність», — наголосив Улютін.

Під час зустрічі сторони також узгодили спільне бачення щодо впливу майбутньої реформи на середньострокове бюджетне планування.

Раніше, як розповідала «Судово-юридична газета», Денис Улютін розповів, що Міністерство соціальної політики разом із міжнародними партнерами вже працює над розробкою нового законодавства, яке визначить оновлену модель пенсійного забезпечення в Україні.

Вона передбачає такі ключові напрями:

базова виплата для людей старшого віку: передбачається запровадження гарантованої базової виплати для громадян, які досягли 65 років або у 60 років мають повний страховий стаж. Це стане соціальним мінімумом, що гарантує гідне життя у старості та захистить найвразливіших громадян від бідності;

відновлення принципів солідарності: Мінсоцполітики пропонує єдину базову формулу в якій ​​розмір пенсії залежить від сплачених внесків. Тобто Пенсійний фонд залишатиметься платоспроможним, а внески громадян прямо визначатимуть розмір їхніх пенсій, роблячи систему прозорою та справедливою;

трансформація спеціальних пенсій у професійні: планується виокремити солідарну пенсію за єдиними правилами для всіх та створити професійні пенсії для окремих категорій працівників коштом додаткових внесків. Це збалансує систему та дозволить підвищити справедливість виплат;

оновлення підходів до накопичувальної системи: розробляється модель добровільної накопичувальної пенсії з державними стимулами та гарантіями захисту пенсійного капіталу. Вона доповнюватиме солідарну систему та сприятиме формуванню особистих заощаджень на старість;

гідна підтримка ветеранів. Йдеться про гідну підтримку ветеранів, які захищають Україну у війні з росією. Планується запровадження додаткової пенсійної виплати за бойовий досвід з чітко визначеними та прозорими критеріями нарахування, що забезпечить справедливе і зрозуміле винагородження ветеранів за їхню службу та внесок у захист країни.

