Нові робочі місця та потрійні зарплати – Зеленський про план США щодо відновлення України

Створення нових робочих місць та залучення іноземного бізнесу – ключові пріоритети відбудови.

План економічного відновлення України, який обговорюють із командою президента США Дональда Трампа, передбачає створення нових робочих місць і суттєве зростання доходів українців – до рівня «потрійної» нинішньої середньої зарплати. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, йдеться про комплексний пакет документів щодо відновлення всієї країни, а не окремих регіонів. Американська сторона вважає пріоритетом створення робочих місць, а завдяки приходу американського бізнесу на спеціальних умовах зарплати українців можуть зрости утричі.

Аналогічні умови планують запроваджувати і для європейських компаній на основі домовленостей між урядами України, США та європейських країн.

Президент також додав, що на старті відновлення Україні знадобляться значні інвестиції, щоб забезпечити повернення людей на нові робочі місця з високою оплатою. Він підкреслив, що в цьому полягає «велика перспектива» післявоєнного економічного розвитку.

