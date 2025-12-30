  1. В Україні

Нові робочі місця та потрійні зарплати – Зеленський про план США щодо відновлення України

20:01, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Створення нових робочих місць та залучення іноземного бізнесу – ключові пріоритети відбудови.
Нові робочі місця та потрійні зарплати – Зеленський про план США щодо відновлення України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

План економічного відновлення України, який обговорюють із командою президента США Дональда Трампа, передбачає створення нових робочих місць і суттєве зростання доходів українців – до рівня «потрійної» нинішньої середньої зарплати. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, йдеться про комплексний пакет документів щодо відновлення всієї країни, а не окремих регіонів. Американська сторона вважає пріоритетом створення робочих місць, а завдяки приходу американського бізнесу на спеціальних умовах зарплати українців можуть зрости утричі.

Аналогічні умови планують запроваджувати і для європейських компаній на основі домовленостей між урядами України, США та європейських країн.

Президент також додав, що на старті відновлення Україні знадобляться значні інвестиції, щоб забезпечити повернення людей на нові робочі місця з високою оплатою. Він підкреслив, що в цьому полягає «велика перспектива» післявоєнного економічного розвитку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]