Новые рабочие места и тройные зарплаты – Зеленский о плане США по восстановлению Украины

Создание новых рабочих мест и привлечение иностранного бизнеса – ключевые приоритеты восстановления.

План экономического восстановления Украины, который обсуждают с командой президента США Дональда Трампа, предусматривает создание новых рабочих мест и существенный рост доходов украинцев – до уровня «тройной» нынешней средней зарплаты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По словам Зеленского, речь идет о комплексном пакете документов по восстановлению всей страны, а не отдельных регионов. Американская сторона считает приоритетом создание рабочих мест, а благодаря приходу американского бизнеса на специальных условиях зарплаты украинцев могут вырасти в три раза.

Аналогичные условия планируют вводить и для европейских компаний на основе договоренностей между правительствами Украины, США и европейских стран.

Президент также добавил, что на старте восстановления Украине понадобятся значительные инвестиции, чтобы обеспечить возвращение людей на новые рабочие места с высокой оплатой. Он подчеркнул, что в этом заключается «большая перспектива» послевоенного экономического развития.

