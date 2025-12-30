  1. В Україні

Мінцифри у 2026 році планує запустити е-суд із ШІ для адміністративного судочинства

19:41, 30 грудня 2025
Мінцифри планує до 30 нових цифрових сервісів у 2026 році, включно з електронним судом.
Фото: ukrinform
Одним із ключових пріоритетів Міністерства цифрової трансформації у 2026 році стане впровадження електронного суду з використанням штучного інтелекту для адміністративного судочинства. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми працюємо над проєктом, який буде унікальним у світі, коли, наприклад, є адміністративне правопорушення і ми, ви між собою, громадяни, зможемо зі штучним інтелектом суд зробити швидко онлайн в кілька кліків, якщо погоджуємося з рішенням. Це умовний європротокол, але для усіх адміністративних правопорушень», – зазначив міністр.

Також, за його словами, Мінцифри продовжує роботу над електронним нотаріатом. Водночас реалізація цього проєкту наразі призупинена через відсутність міністра юстиції та відсутність узгодженої позиції щодо формату запуску. За словами Федорова, проєкт повністю готовий до старту, але рішення щодо його впровадження ще не ухвалене.

Крім того, у 2026 році міністерство планує впровадити систему «еАкциз», яка передбачає контроль за обігом алкоголю, а згодом і тютюну. За оцінкою Федорова, електронний акциз має сприяти боротьбі з нелегальним ринком та забезпечити додаткові надходження до бюджету на десятки мільярдів гривень.

Окремо Федоров повідомив, що серед планів на 2026 рік — запровадження онлайн-складання теоретичного іспиту з водіння, що має зменшити корупційні ризики.

Загалом, за словами першого віцепрем’єра, у 2026 році Мінцифри планує реалізувати близько 20-30 нових цифрових послуг.

