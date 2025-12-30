  1. В Украине

Минцифры в 2026 году планирует запустить е-суд с ИИ для административного судопроизводства

19:41, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Минцифры планирует до 30 новых цифровых сервисов в 2026 году, включая электронный суд.
Минцифры в 2026 году планирует запустить е-суд с ИИ для административного судопроизводства
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одним из ключевых приоритетов Министерства цифровой трансформации в 2026 году станет внедрение электронного суда с использованием искусственного интеллекта для административного судопроизводства. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы работаем над проектом, который будет уникальным в мире, когда, например, есть административное правонарушение и мы, вы между собой, граждане, сможем с искусственным интеллектом суд сделать быстро онлайн в несколько кликов, если согласны с решением. Это условный европротокол, но для всех административных правонарушений», — отметил министр.

Также, по его словам, Минцифры продолжает работу над электронным нотариатом. В то же время реализация этого проекта пока приостановлена из-за отсутствия министра юстиции и отсутствия согласованной позиции по формату запуска. По словам Федорова, проект полностью готов к старту, но решение о его внедрении еще не принято.

Кроме того, в 2026 году министерство планирует внедрить систему «эАкциз», которая предусматривает контроль за оборотом алкоголя, а впоследствии и табака. По оценке Федорова, электронный акциз должен способствовать борьбе с нелегальным рынком и обеспечить дополнительные поступления в бюджет на десятки миллиардов гривен.

Отдельно Федоров сообщил, что среди планов на 2026 год — введение онлайн-сдачи теоретического экзамена по вождению, что должно снизить коррупционные риски.

В целом, по словам первого вице-премьера, в 2026 году Минцифры планирует реализовать около 20-30 новых цифровых услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Министерство цифровой трансформации ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]