Минцифры в 2026 году планирует запустить е-суд с ИИ для административного судопроизводства

Минцифры планирует до 30 новых цифровых сервисов в 2026 году, включая электронный суд.

Одним из ключевых приоритетов Министерства цифровой трансформации в 2026 году станет внедрение электронного суда с использованием искусственного интеллекта для административного судопроизводства. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы работаем над проектом, который будет уникальным в мире, когда, например, есть административное правонарушение и мы, вы между собой, граждане, сможем с искусственным интеллектом суд сделать быстро онлайн в несколько кликов, если согласны с решением. Это условный европротокол, но для всех административных правонарушений», — отметил министр.

Также, по его словам, Минцифры продолжает работу над электронным нотариатом. В то же время реализация этого проекта пока приостановлена из-за отсутствия министра юстиции и отсутствия согласованной позиции по формату запуска. По словам Федорова, проект полностью готов к старту, но решение о его внедрении еще не принято.

Кроме того, в 2026 году министерство планирует внедрить систему «эАкциз», которая предусматривает контроль за оборотом алкоголя, а впоследствии и табака. По оценке Федорова, электронный акциз должен способствовать борьбе с нелегальным рынком и обеспечить дополнительные поступления в бюджет на десятки миллиардов гривен.

Отдельно Федоров сообщил, что среди планов на 2026 год — введение онлайн-сдачи теоретического экзамена по вождению, что должно снизить коррупционные риски.

В целом, по словам первого вице-премьера, в 2026 году Минцифры планирует реализовать около 20-30 новых цифровых услуг.

