Чи можливо, мешкаючи за кордоном, набувати страховий стаж в Україні — роз’яснення ПФ

Українці, що рятуються від війни за кордоном, мають можливість продовжувати набувати страховий стаж для майбутньої пенсії. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду в Запорізькій області.

«Це важливо насамперед для людей, яким залишилося небагато часу до виходу на пенсію або які перебувають у країнах, які не укладали угоду з Україною про соціальне забезпечення», - заявили у відомстві.

Добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду України, незалежно від місця свого перебування, може будь-який українець за двох умов:

дані про нього наявні в реєстрі застрахованих осіб;

він не є пенсіонером.

При цьому сплачувати добровільний пенсійний внесок можна як за себе, так і за іншу особу, яка відповідає зазначеним умовам (наприклад, діти за батьків, дружина за чоловіка тощо).

Для цього необхідно укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України ( www.pfu.gov.ua).

Визначити тривалість сплати внесків, їх періодичність та розмір можна самостійно.

Для зарахування повного місяця стажу сума добровільного внеску повинна бути не меншою від розміру мінімального страхового внеску. На сьогодні це 1760 грн (22 % від 8 000 грн – розміру мінімальної заробітної плати).

