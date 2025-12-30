Возможно ли, проживая за границей, приобретать страховой стаж в Украине — разъяснение ПФ

Добровольно уплачивать взносы в ПФУ, независимо от места своего пребывания, может любой украинец при соблюдении двух условий.

Украинцы, которые спасаются от войны за границей, имеют возможность продолжать приобретать страховой стаж для будущей пенсии. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда в Запорожской области.

«Это важно прежде всего для людей, которым осталось немного времени до выхода на пенсию, или которые находятся в странах, не заключивших соглашение с Украиной о социальном обеспечении», — заявили в ведомстве.

Добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд Украины, независимо от места своего пребывания, может любой украинец при соблюдении двух условий:

сведения о нем имеются в реестре застрахованных лиц;

он не является пенсионером.

При этом уплачивать добровольный пенсионный взнос можно как за себя, так и за другое лицо, которое соответствует указанным условиям (например, дети — за родителей, жена — за мужа и т. п.).

Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Определить продолжительность уплаты взносов, их периодичность и размер можно самостоятельно.

Для зачисления полного месяца стажа сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. На сегодняшний день это 1760 грн (22 % от 8 000 грн — размера минимальной заработной платы).

