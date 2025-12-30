Возможно ли, проживая за границей, приобретать страховой стаж в Украине — разъяснение ПФ
Украинцы, которые спасаются от войны за границей, имеют возможность продолжать приобретать страховой стаж для будущей пенсии. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда в Запорожской области.
«Это важно прежде всего для людей, которым осталось немного времени до выхода на пенсию, или которые находятся в странах, не заключивших соглашение с Украиной о социальном обеспечении», — заявили в ведомстве.
Добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд Украины, независимо от места своего пребывания, может любой украинец при соблюдении двух условий:
- сведения о нем имеются в реестре застрахованных лиц;
- он не является пенсионером.
При этом уплачивать добровольный пенсионный взнос можно как за себя, так и за другое лицо, которое соответствует указанным условиям (например, дети — за родителей, жена — за мужа и т. п.).
Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Определить продолжительность уплаты взносов, их периодичность и размер можно самостоятельно.
Для зачисления полного месяца стажа сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. На сегодняшний день это 1760 грн (22 % от 8 000 грн — размера минимальной заработной платы).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.