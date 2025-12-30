  1. В Украине

Возможно ли, проживая за границей, приобретать страховой стаж в Украине — разъяснение ПФ

20:10, 30 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Добровольно уплачивать взносы в ПФУ, независимо от места своего пребывания, может любой украинец при соблюдении двух условий.
Возможно ли, проживая за границей, приобретать страховой стаж в Украине — разъяснение ПФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые спасаются от войны за границей, имеют возможность продолжать приобретать страховой стаж для будущей пенсии. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда в Запорожской области.

«Это важно прежде всего для людей, которым осталось немного времени до выхода на пенсию, или которые находятся в странах, не заключивших соглашение с Украиной о социальном обеспечении», — заявили в ведомстве.

Добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд Украины, независимо от места своего пребывания, может любой украинец при соблюдении двух условий:

  • сведения о нем имеются в реестре застрахованных лиц;
  • он не является пенсионером.

При этом уплачивать добровольный пенсионный взнос можно как за себя, так и за другое лицо, которое соответствует указанным условиям (например, дети — за родителей, жена — за мужа и т. п.).

Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Определить продолжительность уплаты взносов, их периодичность и размер можно самостоятельно.

Для зачисления полного месяца стажа сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса. На сегодняшний день это 1760 грн (22 % от 8 000 грн — размера минимальной заработной платы).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Раде хотят запретить исполнителям взыскивать средства по программе «Пакунок школьника»

Верховная Рада предлагает защитить одноразовую денежную помощь для детей от взыскания.

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]