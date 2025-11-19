МВФ и Минсоцполитики согласовывают модель пенсионной реформы: что изменится для украинцев

Минсоцполитики проводит консультации с МВФ по поводу пенсионной реформы

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Миссией Международного валютного фонда, которая с 17 ноября работает в Киеве в рамках подготовки новой программы.

Как указали в Министерстве, ключевой темой переговоров стала пенсионная реформа, дизайн которой Минсоцполитики сейчас финализирует в тесном взаимодействии с международными партнерами.

«Продолжаем совместные консультации с МВФ, чтобы выстроить устойчивую пенсионную систему, которая будет отвечать потребностям людей и обеспечит долгосрочную стабильность», — подчеркнул Улютин.

Во время встречи стороны также согласовали общее видение влияния будущей реформы на среднесрочное бюджетное планирование.

Ранее, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Денис Улютин сообщил, что Министерство социальной политики вместе с международными партнерами уже работает над разработкой нового законодательства, которое определит обновленную модель пенсионного обеспечения в Украине.

Она предусматривает следующие ключевые направления:

базовая выплата для людей старшего возраста: предполагается введение гарантированной базовой выплаты для граждан, достигших 65 лет, либо для 60-летних при наличии полного страхового стажа. Это станет социальным минимумом, который обеспечит достойную старость и защитит наиболее уязвимых граждан от бедности;

восстановление принципов солидарности: Минсоцполитики предлагает единую базовую формулу, в которой размер пенсии зависит от уплаченных взносов. То есть Пенсионный фонд останется платежеспособным, а взносы граждан напрямую будут определять размер их пенсий, делая систему прозрачной и справедливой;

трансформация специальных пенсий в профессиональные: планируется выделить солидарную пенсию по единым правилам для всех и создать профессиональные пенсии для отдельных категорий работников за счет дополнительных взносов. Это сбалансирует систему и позволит повысить справедливость выплат;

обновление подходов к накопительной системе: разрабатывается модель добровольной накопительной пенсии с государственными стимулами и гарантиями защиты пенсионного капитала. Она будет дополнять солидарную систему и способствовать формированию личных сбережений на старость;

достойная поддержка ветеранов: речь идет о достойной поддержке ветеранов, защищающих Украину в войне с россией. Планируется введение дополнительной пенсионной выплаты за боевой опыт с четко определенными и прозрачными критериями начисления, что обеспечит справедливое и понятное вознаграждение ветеранов за их службу и вклад в защиту страны.

