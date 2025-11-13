  1. Общество

Украина совместно с партнерами готовит обновленную модель пенсионного обеспечения — Денис Улютин

10:00, 13 ноября 2025
По выводам экспертов, без реформ дефицит Пенсионного фонда будет расти из-за демографических изменений и сокращения доли работающего населения.
Украина совместно с партнерами готовит обновленную модель пенсионного обеспечения — Денис Улютин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с делегацией Международной организации труда во главе с директором Офиса МОТ в Украине Аидой Линдмайер.

Во время встречи стороны обсудили перспективы реформирования пенсионной системы Украины. «Цель политик, над которыми работает Министерство, — современная, устойчивая система социальной защиты, поддерживающая людей и экономику. Это не только выплаты, но и условия для развития», — подчеркнул Денис Улютин.

Представитель МОТ, руководитель Отдела государственных финансов, актуарных и статистических услуг Департамента социальной защиты Гельмут Шварцер представил результаты исследования о финансовой устойчивости солидарной пенсионной системы Украины в средне- и долгосрочной перспективе.

По выводам экспертов, без реформ дефицит Пенсионного фонда будет расти из-за демографических изменений и сокращения доли работающего населения, тогда как внедрение системных изменений позволит стабилизировать ситуацию.

Министерство социальной политики совместно с международными партнерами уже работает над разработкой нового законодательства, которое определит обновленную модель пенсионного обеспечения в Украине.

Она предусматривает следующие ключевые направления:

  • базовая выплата для людей пожилого возраста: предусматривается введение гарантированной базовой выплаты для граждан, достигших 65 лет, или в 60 лет при наличии полного страхового стажа. Это станет социальным минимумом, который обеспечит достойную жизнь в старости и защитит наиболее уязвимых граждан от бедности;
  • восстановление принципов солидарности: Минсоцполитики предлагает единую базовую формулу, в которой размер пенсии зависит от уплаченных взносов. То есть Пенсионный фонд останется платежеспособным, а взносы граждан напрямую будут определять размер их пенсий, делая систему прозрачной и справедливой;
  • трансформация специальных пенсий в профессиональные: планируется выделить солидарную пенсию по единым правилам для всех и создать профессиональные пенсии для отдельных категорий работников за счет дополнительных взносов. Это сбалансирует систему и позволит повысить справедливость выплат;
  • обновление подходов к накопительной системе: разрабатывается модель добровольной накопительной пенсии с государственными стимулами и гарантиями защиты пенсионного капитала. Она будет дополнять солидарную систему и способствовать формированию личных сбережений на старость;
  • достойная поддержка ветеранов. Речь идет о достойной поддержке ветеранов, защищающих Украину в войне с Россией. Планируется введение дополнительной пенсионной выплаты за боевой опыт с четко определенными и прозрачными критериями начисления, что обеспечит справедливое и понятное вознаграждение ветеранов за их службу и вклад в защиту страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]