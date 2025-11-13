Украина совместно с партнерами готовит обновленную модель пенсионного обеспечения — Денис Улютин

По выводам экспертов, без реформ дефицит Пенсионного фонда будет расти из-за демографических изменений и сокращения доли работающего населения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с делегацией Международной организации труда во главе с директором Офиса МОТ в Украине Аидой Линдмайер.

Во время встречи стороны обсудили перспективы реформирования пенсионной системы Украины. «Цель политик, над которыми работает Министерство, — современная, устойчивая система социальной защиты, поддерживающая людей и экономику. Это не только выплаты, но и условия для развития», — подчеркнул Денис Улютин.

Представитель МОТ, руководитель Отдела государственных финансов, актуарных и статистических услуг Департамента социальной защиты Гельмут Шварцер представил результаты исследования о финансовой устойчивости солидарной пенсионной системы Украины в средне- и долгосрочной перспективе.

По выводам экспертов, без реформ дефицит Пенсионного фонда будет расти из-за демографических изменений и сокращения доли работающего населения, тогда как внедрение системных изменений позволит стабилизировать ситуацию.

Министерство социальной политики совместно с международными партнерами уже работает над разработкой нового законодательства, которое определит обновленную модель пенсионного обеспечения в Украине.

Она предусматривает следующие ключевые направления:

базовая выплата для людей пожилого возраста: предусматривается введение гарантированной базовой выплаты для граждан, достигших 65 лет, или в 60 лет при наличии полного страхового стажа. Это станет социальным минимумом, который обеспечит достойную жизнь в старости и защитит наиболее уязвимых граждан от бедности;

восстановление принципов солидарности: Минсоцполитики предлагает единую базовую формулу, в которой размер пенсии зависит от уплаченных взносов. То есть Пенсионный фонд останется платежеспособным, а взносы граждан напрямую будут определять размер их пенсий, делая систему прозрачной и справедливой;

трансформация специальных пенсий в профессиональные: планируется выделить солидарную пенсию по единым правилам для всех и создать профессиональные пенсии для отдельных категорий работников за счет дополнительных взносов. Это сбалансирует систему и позволит повысить справедливость выплат;

обновление подходов к накопительной системе: разрабатывается модель добровольной накопительной пенсии с государственными стимулами и гарантиями защиты пенсионного капитала. Она будет дополнять солидарную систему и способствовать формированию личных сбережений на старость;

достойная поддержка ветеранов. Речь идет о достойной поддержке ветеранов, защищающих Украину в войне с Россией. Планируется введение дополнительной пенсионной выплаты за боевой опыт с четко определенными и прозрачными критериями начисления, что обеспечит справедливое и понятное вознаграждение ветеранов за их службу и вклад в защиту страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.