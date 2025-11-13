Україна спільно з партнерами готує оновлену модель пенсійного забезпечення — Денис Улютін

За висновками експертів, без реформ дефіцит Пенсійного фонду зростатиме через демографічні зміни та скорочення частки тих хто наразі працює.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін провів зустріч із делегацією Міжнародної організації праці на чолі з директоркою Офісу МОП в Україні Аїдою Ліндмайєр.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи реформування пенсійної системи України. «Мета політик, над якими працює Міністерство, — сучасна, стійка система соціального захисту, що підтримує людей і економіку. Це не лише виплати, а й умови для розвитку», — наголосив Денис Улютін.

Представник МОП, керівник Відділу державних фінансів, актуарних та статистичних послуг Департаменту соціального захисту Гельмут Шварцер презентував результати дослідження щодо фінансової стійкості солідарної пенсійної системи України в середньо- та довгостроковій перспективі.

За висновками експертів, без реформ дефіцит Пенсійного фонду зростатиме через демографічні зміни та скорочення частки тих хто наразі працює, тоді як запровадження системних змін дозволяє стабілізувати ситуацію.

Міністерство соціальної політики разом із міжнародними партнерами вже працює над розробкою нового законодавства, яке визначить оновлену модель пенсійного забезпечення в Україні.

Вона передбачає такі ключові напрями:

базова виплата для людей старшого віку: передбачається запровадження гарантованої базової виплати для громадян, які досягли 65 років або у 60 років мають повний страховий стаж. Це стане соціальним мінімумом, що гарантує гідне життя у старості та захистить найвразливіших громадян від бідності;

відновлення принципів солідарності: Мінсоцполітики пропонує єдину базову формулу в якій ​​розмір пенсії залежить від сплачених внесків. Тобто Пенсійний фонд залишатиметься платоспроможним, а внески громадян прямо визначатимуть розмір їхніх пенсій, роблячи систему прозорою та справедливою;

трансформація спеціальних пенсій у професійні: планується виокремити солідарну пенсію за єдиними правилами для всіх та створити професійні пенсії для окремих категорій працівників коштом додаткових внесків. Це збалансує систему та дозволить підвищити справедливість виплат;

оновлення підходів до накопичувальної системи: розробляється модель добровільної накопичувальної пенсії з державними стимулами та гарантіями захисту пенсійного капіталу. Вона доповнюватиме солідарну систему та сприятиме формуванню особистих заощаджень на старість;

гідна підтримка ветеранів. Йдеться про гідну підтримку ветеранів, які захищають Україну у війні з росією. Планується запровадження додаткової пенсійної виплати за бойовий досвід з чітко визначеними та прозорими критеріями нарахування, що забезпечить справедливе і зрозуміле винагородження ветеранів за їхню службу та внесок у захист країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.