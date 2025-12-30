  1. Судова практика
Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд практики КГС ВС за листопад

20:28, 30 грудня 2025
В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду ВС за листопад 2025 року.

- У постанові у справі про банкрутство сформульовано правовий висновок щодо затвердження судом звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу боржника та закриття провадження у справі про банкрутство.

- У постанові у справі, пов’язаній з антимонопольним та конкурентним законодавством, міститься висновок про використання однієї IP-адреси та інші спільні дії учасників торгів як докази антиконкурентних узгоджених дій.

- У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки стосовно:

▪ недопустимості застосування аналогії закону щодо необхідної кількості голосів для ухвалення загальними зборами учасників ТОВ рішення про відміну рішення про ліквідацію ТОВ;

▪ господарської юрисдикції спору про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ, укладеного одним із подружжя без згоди іншого з подружжя;

▪ недопустимості оспорювання учасником товариства, який відчужив частку у статутному капіталі ТОВ, акта приймання-передачі частки на підставі порушення переважного права інших учасників товариства на придбання цієї частки.

- У постанові у справі щодо земельних відносин сформовано висновок щодо неможливості витребування майна в добросовісного набувача, якщо воно було продане в порядку виконання судових рішень.

суд рішення суду сумарне рішення судова практика КГС ВС

