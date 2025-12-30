  1. В Україні
Переговори лідерів України, США та ЄС можуть відбутися у січні – Зеленський

20:20, 30 грудня 2025
Зеленський заявив, що готовий до багатосторонніх переговорів і зустрічі з Росією.
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до проведення багатосторонніх переговорів за участі України, США та європейських країн у січні, а також підтвердив готовність до зустрічі з російською стороною. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами глави держави, спочатку відбудуться контакти радників, після чого Україна пропонує перейти до зустрічей на рівні лідерів. «Ми пропонуємо: радники зустрілися в січні, у січні зустрілися лідери. Ми вважаємо, що в січні є можливість зустрічатися лідерам Європи, США і України – всім разом», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що вже підготовлено пакет документів, які можуть бути готові до підписання за умови політичної волі сторін.

Також Зеленський підтвердив, що під час розмов із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами порушував питання можливих переговорів із Росією, зокрема з Путіним. «Я готовий до будь-якого формату зустрічі з Путіним. Я не боюся будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб «рускіє» не боялися», – підкреслив Президент.

За його словами, Україна налаштована на активні дипломатичні кроки вже у січні та очікує готовності інших сторін до предметних рішень.

