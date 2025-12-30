  1. В Украине
  2. / В мире

Переговоры лидеров Украины, США и ЕС могут состояться в январе – Зеленский

20:20, 30 декабря 2025
Зеленский заявил, что готов к многосторонним переговорам и встрече с Россией.
Переговоры лидеров Украины, США и ЕС могут состояться в январе – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к проведению многосторонних переговоров с участием Украины, США и европейских стран в январе, а также подтвердил готовность к встрече с российской стороной. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, сначала состоятся контакты советников, после чего Украина предлагает перейти к встречам на уровне лидеров. «Мы предлагаем: советники встретились в январе, в январе встретились лидеры. Мы считаем, что в январе есть возможность встречаться лидерам Европы, США и Украины – всем вместе», – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что уже подготовлен пакет документов, которые могут быть готовы к подписанию при условии политической воли сторон.

Также Зеленский подтвердил, что во время бесед с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами поднимал вопрос возможных переговоров с Россией, в частности с Путиным. «Я готов к любому формату встречи с Путиным. Я не боюсь любого формата нашей встречи. Главное, чтобы «русские» не боялись», – подчеркнул Президент.

По его словам, Украина настроена на активные дипломатические шаги уже в январе и ожидает готовности других сторон к предметным решениям.

США ЕС путин Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

