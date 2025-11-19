TikTok дозволить користувачам обмежувати ШІ-відео у своїх рекомендаціях
TikTok готує нову функцію, яка дасть користувачам можливість самостійно регулювати кількість відео, створених штучним інтелектом, у своїх рекомендаціях. Про це повідомляє The Guardian.
Чому це важливо
Запуск функції пов’язаний зі стрімким зростанням популярності відеогенераторів — зокрема Sora від OpenAI та Veo 3 від Google. Це спровокувало масовий наплив ШІ-контенту в інтернеті.
За даними The Guardian, майже кожен десятий із найшвидше зростаючих YouTube-каналів у світі публікує виключно відео, створені алгоритмами. Значна частина такого контенту кваліфікується як «AI slop» — низькоякісні, масові та часто абсурдні ролики.
Як працюватиме нова функція
Упродовж найближчих тижнів TikTok тестуватиме можливість керувати кількістю ШІ-відео у стрічці через налаштування «manage topic» → «AI-generated content». Користувач зможе збільшити або зменшити їхню кількість так само, як і для інших тем — наприклад, «мода», «танці», «поточні події».
За словами Джейд Нестер, директорки TikTok у Європі з питань політики безпеки та приватності: «Ми знаємо, що багатьом користувачам подобається AI-контент — від цифрового мистецтва до наукових пояснювальних відео. Але важливо дати їм контроль над тим, скільки такого контенту вони хочуть бачити».
Маркування ШІ-контенту стане жорсткішим
Платформа вже вимагає від авторів позначати реалістичні ШІ-відео. Ті, що не містять маркування, видаляють. Тепер TikTok також автоматично ставитиме водяний знак «AI-made» на матеріали:
- створені внутрішніми ШІ-інструментами TikTok,
- виявлені технологією C2PA — міжнародною ініціативою з фіксації ознак штучної генерації.
Це має зменшити кількість випадків, коли автори намагаються приховати штучне походження відео.
