  1. Суспільство

TikTok дозволить користувачам обмежувати ШІ-відео у своїх рекомендаціях

20:38, 19 листопада 2025
TikTok тестує нову функцію, що дасть змогу користувачам самостійно контролювати кількість відео, створених штучним інтелектом, у стрічці.
TikTok готує нову функцію, яка дасть користувачам можливість самостійно регулювати кількість відео, створених штучним інтелектом, у своїх рекомендаціях. Про це повідомляє The Guardian.

Чому це важливо

Запуск функції пов’язаний зі стрімким зростанням популярності відеогенераторів — зокрема Sora від OpenAI та Veo 3 від Google. Це спровокувало масовий наплив ШІ-контенту в інтернеті.

За даними The Guardian, майже кожен десятий із найшвидше зростаючих YouTube-каналів у світі публікує виключно відео, створені алгоритмами. Значна частина такого контенту кваліфікується як «AI slop» — низькоякісні, масові та часто абсурдні ролики.

Як працюватиме нова функція

Упродовж найближчих тижнів TikTok тестуватиме можливість керувати кількістю ШІ-відео у стрічці через налаштування «manage topic» → «AI-generated content». Користувач зможе збільшити або зменшити їхню кількість так само, як і для інших тем — наприклад, «мода», «танці», «поточні події».

За словами Джейд Нестер, директорки TikTok у Європі з питань політики безпеки та приватності: «Ми знаємо, що багатьом користувачам подобається AI-контент — від цифрового мистецтва до наукових пояснювальних відео. Але важливо дати їм контроль над тим, скільки такого контенту вони хочуть бачити».

Маркування ШІ-контенту стане жорсткішим

Платформа вже вимагає від авторів позначати реалістичні ШІ-відео. Ті, що не містять маркування, видаляють. Тепер TikTok також автоматично ставитиме водяний знак «AI-made» на матеріали:

  • створені внутрішніми ШІ-інструментами TikTok,
  • виявлені технологією C2PA — міжнародною ініціативою з фіксації ознак штучної генерації.

Це має зменшити кількість випадків, коли автори намагаються приховати штучне походження відео.

TikTok штучний інтелект технології ШІ

