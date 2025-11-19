TikTok позволит пользователям ограничивать ИИ-видео в своих рекомендациях

TikTok тестирует новую функцию, которая позволит пользователям самостоятельно контролировать количество видео, созданных искусственным интеллектом, в ленте.

TikTok готовит новую функцию, которая даст пользователям возможность самостоятельно регулировать количество видео, созданных искусственным интеллектом, в своих рекомендациях. Об этом сообщает The Guardian.

Почему это важно

Запуск функции связан со стремительным ростом популярности видеогенераторов — в частности Sora от OpenAI и Veo 3 от Google. Это спровоцировало массовый наплыв ИИ-контента в интернете.

По данным The Guardian, почти каждый десятый из самых быстрорастущих YouTube-каналов в мире публикует исключительно видео, созданные алгоритмами. Значительная часть такого контента квалифицируется как «AI slop» — низкокачественные, массовые и нередко абсурдные ролики.

Как будет работать новая функция

В течение ближайших недель TikTok протестирует возможность управлять количеством ИИ-видео в ленте через настройки «manage topic» → «AI-generated content». Пользователь сможет увеличить или уменьшить их количество так же, как и для других тем — например, «мода», «танцы», «актуальные события».

По словам Джейд Нестер, директорки TikTok в Европе по вопросам политики безопасности и конфиденциальности: «Мы знаем, что многим пользователям нравится AI-контент — от цифрового искусства до научно-популярных объяснений. Но важно дать им контроль над тем, сколько такого контента они хотят видеть».

Маркировка ИИ-контента станет строже

Платформа уже требует от авторов отмечать реалистичные ИИ-видео. Те, что не содержат маркировки, удаляются. Теперь TikTok также автоматически будет ставить водяной знак «AI-made» на материалы:

созданные внутренними ИИ-инструментами TikTok,

выявленные технологией C2PA — международной инициативой по фиксированию признаков искусственной генерации.

Это должно уменьшить количество случаев, когда авторы пытаются скрыть искусственное происхождение видео.

