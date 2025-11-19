У Києві чоловік розтрощив авто: затриманий заявив поліції, що не контролював себе через алкоголь

За словами заявниці, невідомий виліз на дах автомобіля, почав бити лобове скло ногами, відірвав дзеркало та спустив колеса.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві невідомий пошкодив чужий автомобіль, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Ентузіастів, повідомили у поліції. Про інцидент повідомила місцева мешканка, зателефонувавши на лінію «102».

Як відбувалися події

За словами заявниці, невідомий виліз на дах автомобіля, почав бити лобове скло ногами, відірвав дзеркало та спустив колеса. На місце прибула слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

Заступник начальника відділу поліції Вадим Болото повідомив, що протягом години правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного згідно зі ст. 298-2 КПК України.

Хто виявився затриманим

Затриманим виявився 21-річний киянин. Як кажуть у поліції, він перебував у стані алкогольного сп’яніння та пояснив, що «не контролював себе через надмірне вживання алкоголю».

Яка відповідальність загрожує

Дізнавачі оголосили молодику підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку. За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.