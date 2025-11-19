У Киеве мужчина разнес авто: задержанный заявил полиции, что не контролировал себя из-за алкоголя

По словам заявительницы, неизвестный залез на крышу автомобиля, начал бить лобовое стекло ногами, оторвал зеркало и спустил колеса.

В Киеве неизвестный повредил чужой автомобиль, припаркованный во дворе многоэтажки на улице Энтузиастов, сообщили в полиции. Об инциденте сообщила местная жительница, позвонив на линию «102».

Как происходили события

По словам заявительницы, неизвестный залез на крышу автомобиля, начал бить лобовое стекло ногами, оторвал зеркало и спустил колеса. На место прибыла следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

Заместитель начальника отдела полиции Вадим Болото сообщил, что в течение часа правоохранители разыскали и задержали подозреваемого согласно ст. 298-2 УПК Украины.

Кто оказался задержанным

Задержанным оказался 21-летний киевлянин. Как отмечают в полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснил, что «не контролировал себя из-за чрезмерного употребления алкоголя».

Какая ответственность грозит

Дознаватели объявили молодому человеку подозрение по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грубое нарушение общественного порядка. За совершенное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

