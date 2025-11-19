  1. У світі

У США чоловік вбив прибиральницю, яка випадково помилилася дверима

23:48, 19 листопада 2025
Куля влучила в голову 32-річній прибиральниці.
У США чоловік вбив прибиральницю, яка випадково помилилася дверима
Фото: Associated Press
У США розслідують інцидент в Індіані, де власник будинку смертельно поранив прибиральницю, яка випадково прийшла за неправильною адресою. Про це повідомляє ВВС.

Поліція повідомила, що Марію Флорінду Ріос Перес знайшли мертвою на ґанку будинку, де вона лежала в обіймах свого чоловіка. Куля влучила в голову 32-річній жінці.

Правоохоронці виїхали на виклик про можливе пограбування у передмісті Індіанаполіса — містечку Вітстаун. За попередньою інформацією, пара прибиральників, ймовірно, навіть не встигла зайти всередину будинку.

62-річному Курту Андерсену висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві прибиральниці, яка помилилася будинком. Чоловік заявив, що кілька разів вистрілив через двері, не спробувавши перед цим з'ясувати, що відбувається, бо "боявся", що жінка намагатиметься вдертися в його дім.

Чоловік загиблої – Мурісіо Перес-Веласкес сказав правоохоронцям, що разом із дружиною вони не намагалися стукати у двері, а спробували декілька ключів, щоб потрапити всередину. Подружжя найняли для прибирання будинку в тому районі, і вони вважали, що в домі нікого не буде. За словами чоловіка, він разом із дружиною намагалися використати ключі менше ніж хвилину, після чого пролунав постріл.

США

