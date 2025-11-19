В США мужчина убил уборщицу, которая случайно ошиблась дверью

Пуля попала в голову 32-летней уборщице.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США расследуют инцидент в Индиане, где владелец дома смертельно ранил уборщицу, случайно пришедшую по неправильному адресу. Об этом сообщает BBC.

Полиция сообщила, что Марию Флоринду Риос Перес нашли мертвой на крыльце дома, где она лежала в объятиях своего мужа. Пуля попала в голову 32-летней женщине.

Правоохранители выехали по вызову о возможном ограблении в пригороде Индианаполиса — городке Витстаун. По предварительной информации, пара уборщиков, вероятно, даже не успела зайти внутрь дома.

62-летнему Курту Андерсену предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве уборщицы, ошибшейся домом. Мужчина заявил, что несколько раз выстрелил через дверь, не попытавшись перед этим выяснить, что происходит, потому что "боялся", что женщина будет пытаться ворваться в его дом.

Муж погибшей – Мурисио Перес-Веласкес сказал правоохранителям, что вместе с женой они не пытались стучать в дверь, а попробовали несколько ключей попасть внутрь. Супруги сняли для уборки дома в том районе, и они считали, что в доме никого не будет. По словам мужа, он вместе с женой пытались использовать ключи менее минуты, после чего раздался выстрел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.