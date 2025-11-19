  1. В Україні

Німеччина екстрадувала в Україну учасника організації, причетної до міжнародної контрабанди наркотиків

20:55, 19 листопада 2025
Слідством встановлено, що він є учасником злочинної організації, до якої входили, зокрема, окремі працівники правоохоронних органів, вказали в ОГП.
Німеччина екстрадувала в Україну учасника організації, причетної до міжнародної контрабанди наркотиків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеративна Республіка Німеччина екстрадувала до України учасника злочинної групи, причетної до міжнародної контрабанди наркотичних речовин, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«17 листопада 2025 року в міжнародному пункті пропуску «Краківець» підозрюваного передано українським правоохоронцям. Слідством встановлено, що він є учасником злочинної організації, до якої входили, зокрема, окремі працівники правоохоронних органів. Група займалася незаконним виробництвом, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин: PVP, 4-ММС та амфетаміну в особливо великих розмірах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники організації налагодили канали контрабанди наркотиків з України до країн Європейського Союзу. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили понад 300 кілограмів заборонених речовин.

«Раніше правоохоронці затримали інших учасників наркосиндикату, серед яких був співробітник правоохоронного органу. Встановлено, що вони також брали участь у налагодженні виробництва та транспортування психотропних речовин, зокрема забезпечували підбір водіїв і функціонування схованок у транспортних засобах. У січні 2025 року обвинувальний акт стосовно цих осіб скеровано до суду. Екстрадованому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – додали в прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП Німеччина злочинець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]