Німеччина екстрадувала в Україну учасника організації, причетної до міжнародної контрабанди наркотиків

Слідством встановлено, що він є учасником злочинної організації, до якої входили, зокрема, окремі працівники правоохоронних органів, вказали в ОГП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федеративна Республіка Німеччина екстрадувала до України учасника злочинної групи, причетної до міжнародної контрабанди наркотичних речовин, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«17 листопада 2025 року в міжнародному пункті пропуску «Краківець» підозрюваного передано українським правоохоронцям. Слідством встановлено, що він є учасником злочинної організації, до якої входили, зокрема, окремі працівники правоохоронних органів. Група займалася незаконним виробництвом, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин: PVP, 4-ММС та амфетаміну в особливо великих розмірах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники організації налагодили канали контрабанди наркотиків з України до країн Європейського Союзу. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили понад 300 кілограмів заборонених речовин.

«Раніше правоохоронці затримали інших учасників наркосиндикату, серед яких був співробітник правоохоронного органу. Встановлено, що вони також брали участь у налагодженні виробництва та транспортування психотропних речовин, зокрема забезпечували підбір водіїв і функціонування схованок у транспортних засобах. У січні 2025 року обвинувальний акт стосовно цих осіб скеровано до суду. Екстрадованому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – додали в прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.