Німеччина екстрадувала в Україну учасника організації, причетної до міжнародної контрабанди наркотиків
Федеративна Республіка Німеччина екстрадувала до України учасника злочинної групи, причетної до міжнародної контрабанди наркотичних речовин, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«17 листопада 2025 року в міжнародному пункті пропуску «Краківець» підозрюваного передано українським правоохоронцям. Слідством встановлено, що він є учасником злочинної організації, до якої входили, зокрема, окремі працівники правоохоронних органів. Група займалася незаконним виробництвом, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин: PVP, 4-ММС та амфетаміну в особливо великих розмірах», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що учасники організації налагодили канали контрабанди наркотиків з України до країн Європейського Союзу. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили понад 300 кілограмів заборонених речовин.
«Раніше правоохоронці затримали інших учасників наркосиндикату, серед яких був співробітник правоохоронного органу. Встановлено, що вони також брали участь у налагодженні виробництва та транспортування психотропних речовин, зокрема забезпечували підбір водіїв і функціонування схованок у транспортних засобах. У січні 2025 року обвинувальний акт стосовно цих осіб скеровано до суду. Екстрадованому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – додали в прокуратурі.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.