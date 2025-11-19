  1. В Украине

Германия экстрадировала в Украину участника организации, причастной к международной контрабанде наркотиков

20:55, 19 ноября 2025
Следствием установлено, что он участник преступной организации, в которую входили, в частности, некоторые работники правоохранительных органов, указали в ОГП.
Германия экстрадировала в Украину участника организации, причастной к международной контрабанде наркотиков
Федеративная Республика Германия экстрадировала в Украину участника преступной группы, причастной к международной контрабанде наркотических веществ, сообщает Офис Генерального прокурора.

«17 ноября 2025 года в международном пункте пропуска «Краковец» подозреваемый передан украинским правоохранителям. Следствием установлено, что он участник преступной организации, в которую входили, в частности, некоторые работники правоохранительных органов. Группа занималась незаконным производством, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом психотропных веществ: PVP, 4-ММС и амфетамина в особо крупных размерах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что участники организации наладили каналы контрабанды наркотиков из Украины в страны Европейского Союза. В ходе следственных действий правоохранители изъяли более 300 килограммов запрещенных веществ.

«Ранее стражи порядка задержали других участников наркосиндиката, среди которых был сотрудник правоохранительного органа. Установлено, что они также участвовали в налаживании производства и транспортировки психотропных веществ, в частности, обеспечивали подбор водителей и функционирование тайников в транспортных средствах. В январе 2025 года обвинительный акт в отношении этих лиц направлен в суд. Экстрадированному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», – добавили в прокуратуре.

