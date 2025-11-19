  1. У світі

WhatsApp «злив» базу номерів користувачів через недолік у вебверсії — дослідники

21:50, 19 листопада 2025
Дослідники виявили у WhatsApp уразливість, що дозволила зібрати номери 3,5 млрд користувачів.
Фото: Garage4Hackers
Дослідники Віденського університету виявили у WhatsApp уразливість, яка дозволяла масово збирати телефонні номери користувачів через механізм пошуку контактів у вебверсії. Про це повідомляє Wired.

За допомогою простого перебору номерів вони отримали понад 3,5 мільярда записів — фактично базу телефонів більшості користувачів платформи. Окрім номерів, вдалося завантажити аватари для 57 % акаунтів і текст профілю для 29 %, оскільки ці дані WhatsApp показує всім, хто додає номер у контакти.

Проблему повідомили Meta у квітні 2025 року, після чого зібрану базу знищили. У жовтні компанія запровадила жорсткіші обмеження швидкості запитів, щоб унеможливити масові перевірки.

Meta заявила, що ознак зловмисного використання не виявлено, а отримані дані були публічними. Дослідники наголошують: обхід захисту не застосовувався — його просто не існувало. Подібну вразливість описували ще у 2017 році, але її не усунули.

Аналіз показав високий відсоток відкритих профілів: у США — 44 % із 137 млн номерів, в Індії — 62 %. Серед зібраних даних — 2,3 млн номерів із Китаю та 1,6 млн із М’янми, що створює ризики для користувачів у країнах, де WhatsApp заблоковано.

Також виявлено повторювані криптографічні ключі у частини акаунтів — ознака використання неофіційних клієнтів, зокрема шахрайських.

Дослідники вважають головною проблемою використання телефонного номера як ідентифікатора. Meta вже тестує заміну на нікнейми.

