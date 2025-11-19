  1. В Україні

У Львові жінка, яка самовільно звела сьомий поверх на будинку, заплатить 25 тисяч гривень штрафу

22:36, 19 листопада 2025
Перевірка підтвердила: власниця незаконно з’єднала квартири і добудувала над ними ще один рівень.
У Львові жінка, яка самовільно звела сьомий поверх на будинку, заплатить 25 тисяч гривень штрафу
У Львові оштрафують власницю квартири, яка без дозволів звела додатковий — сьомий — поверх на будинку на вулиці Червоній. Міська інспекція ДАБК повідомила, що завершила позапланову перевірку і підтвердила: надбудова є повністю незаконною.

Наприкінці серпня стало відомо, що жінка без жодних дозвільних документів звела над шостим поверхом ще один — сьомий. Роботи тоді виявила Франківська райадміністрація та скерувала матеріали до міської інспекції Держархбудконтролю для перевірки.

Під час засідання комісії замість власниці прийшов адвокат, який заявив, що його клієнтка «не знала» про необхідність отримання дозволів. У ДАБК зазначають, що це типова відповідь порушників, однак незнання закону не звільняє від відповідальності.

Оскільки під час воєнного стану будівельні перевірки можливі лише з дозволу Мінрегіону, міська інспекція звернулася до міністерства та отримала погодження.

Перевірка встановила: у реєстрі речових прав зареєстрована лише квартира, що відповідає проєкту, зданому в експлуатацію у 2023 році. Власниця ж самовільно об’єднала дві квартири, захопила частину приміщень загального користування та звела над ними ще один поверх, облаштувавши сходи на сьомий рівень із квартири №11.

За результатами позапланової перевірки інспекція склала протокол про адміністративне правопорушення та видала два приписи:

  • про негайне зупинення всіх будівельних робіт,
  • про усунення порушень — шляхом отримання проєктних та дозвільних документів або повернення будівлі до первинного, законного стану.

Крім того, власниця незаконної надбудови отримає штраф. Його максимальний розмір становить 25 тисяч гривень.

Львів

