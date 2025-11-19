Во Львове женщина, которая самовольно возвела седьмой этаж на доме, заплатит 25 тысяч гривен штрафа

Проверка подтвердила: владелица незаконно объединила квартиры и достроила над ними еще один уровень.

Во Львове оштрафуют владелицу квартиры, которая без разрешений возвела дополнительный — седьмой — этаж на доме на улице Красной. Городская инспекция ГАСК сообщила, что завершила внеплановую проверку и подтвердила: надстройка является полностью незаконной.

В конце августа стало известно, что женщина без каких-либо разрешительных документов возвела над шестым этажом еще один — седьмой. Работы тогда выявила Франковская райадминистрация и направила материалы в городскую инспекцию Гостройконтроля для проверки.

Во время заседания комиссии вместо владелицы пришел адвокат, который заявил, что его клиентка «не знала» о необходимости получения разрешений. В ГАСК отмечают, что это типичный ответ нарушителей, однако незнание закона не освобождает от ответственности.

Поскольку во время военного положения строительные проверки возможны только с разрешения Минрегиона, городская инспекция обратилась в министерство и получила согласование.

Проверка установила: в реестре вещных прав зарегистрирована только квартира, которая соответствует проекту, введенному в эксплуатацию в 2023 году. Владелица же самовольно объединила две квартиры, заняла часть помещений общего пользования и возвела над ними еще один этаж, устроив лестницу на седьмой уровень из квартиры №11.

По результатам внеплановой проверки инспекция составила протокол об административном правонарушении и выдала два предписания:

о немедленной остановке всех строительных работ,

об устранении нарушений — путем получения исходных данных на проектирование и разрешительных документов либо возвращения здания в первоначальное, законное состояние.

Кроме того, владелица незаконной надстройки получит штраф. Его максимальный размер составляет 25 тысяч гривен.

