  1. В Украине

Во Львове женщина, которая самовольно возвела седьмой этаж на доме, заплатит 25 тысяч гривен штрафа

22:36, 19 ноября 2025
Проверка подтвердила: владелица незаконно объединила квартиры и достроила над ними еще один уровень.
Во Львове женщина, которая самовольно возвела седьмой этаж на доме, заплатит 25 тысяч гривен штрафа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове оштрафуют владелицу квартиры, которая без разрешений возвела дополнительный — седьмой — этаж на доме на улице Красной. Городская инспекция ГАСК сообщила, что завершила внеплановую проверку и подтвердила: надстройка является полностью незаконной.

В конце августа стало известно, что женщина без каких-либо разрешительных документов возвела над шестым этажом еще один — седьмой. Работы тогда выявила Франковская райадминистрация и направила материалы в городскую инспекцию Гостройконтроля для проверки.

Во время заседания комиссии вместо владелицы пришел адвокат, который заявил, что его клиентка «не знала» о необходимости получения разрешений. В ГАСК отмечают, что это типичный ответ нарушителей, однако незнание закона не освобождает от ответственности.

Поскольку во время военного положения строительные проверки возможны только с разрешения Минрегиона, городская инспекция обратилась в министерство и получила согласование.

Проверка установила: в реестре вещных прав зарегистрирована только квартира, которая соответствует проекту, введенному в эксплуатацию в 2023 году. Владелица же самовольно объединила две квартиры, заняла часть помещений общего пользования и возвела над ними еще один этаж, устроив лестницу на седьмой уровень из квартиры №11.

По результатам внеплановой проверки инспекция составила протокол об административном правонарушении и выдала два предписания:

  • о немедленной остановке всех строительных работ,
  • об устранении нарушений — путем получения исходных данных на проектирование и разрешительных документов либо возвращения здания в первоначальное, законное состояние.

Кроме того, владелица незаконной надстройки получит штраф. Его максимальный размер составляет 25 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]