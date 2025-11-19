  1. В Україні

Чому водії в Києві масово порушують правила паркування: міська влада назвала 4 причини

23:12, 19 листопада 2025
Місто наголошує: порушення провокують не брак місць, а поведінка водіїв та низькі штрафи.
Проблема неправильного паркування залишається однією з найпоширеніших у Києві навіть попри роботу 834 паркувальних майданчиків та наявність 84 952 легальних паркомісць. У столиці щоденно фіксують порушення — від центру до спальних районів.

За даними Департаменту територіального контролю Києва, причини хаотичного паркування є комплексними.

Основні фактори порушень

1. Ігнорування або незнання ПДР

Багато водіїв продовжують залишати авто на тротуарах, газонах, у заборонених зонах чи на проїжджій частині, створюючи небезпеку для пішоходів та перешкоди для руху.

2. Низькі штрафи

Штраф у 340 грн (або 170 грн при сплаті впродовж 10 днів) часто виявляється дешевшим за оплату паркування. Місто не може змінити розмір штрафів самостійно, але вже неодноразово зверталося до Кабміну із пропозицією їх підвищити.

3. Принцип «ставлю, де зручно»

Навіть за наявності офіційних місць поруч, частина водіїв обирає хаотичне паркування — на узбіччях, зелених зонах чи біля входів до будівель.

4. Водії не знають, де є вільні місця

Хоча у столиці достатньо паркомайданчиків, багато водіїв не користуються сервісами, що показують їх у реальному часі.

У застосунку «Київ Цифровий» можна побачити вільні паркомісця, зокрема біля торгових центрів, де зазвичай є десятки або сотні доступних місць.

Департамент наголошує: проблема часто не в нестачі місць, а в культурі користування ними.

