Почему водители в Киеве массово нарушают правила парковки: городские власти назвали 4 причины

Город подчеркивает: нарушения провоцируют не нехватка мест, а поведение водителей и низкие штрафы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проблема неправильной парковки остается одной из самых распространенных в Киеве даже несмотря на работу 834 парковочных площадок и наличие 84 952 легальных парковочных мест. В столице ежедневно фиксируют нарушения — от центра до спальных районов.

По данным Департамента территориального контроля Киева, причины хаотичной парковки являются комплексными.

Основные факторы нарушений

1. Игнорирование или незнание ПДД

Многие водители продолжают оставлять авто на тротуарах, газонах, в запрещенных зонах или на проезжей части, создавая опасность для пешеходов и препятствия для движения.

2. Низкие штрафы

Штраф в 340 грн (или 170 грн при оплате в течение 10 дней) часто оказывается дешевле, чем оплата парковки. Город не может самостоятельно изменить размер штрафов, но уже неоднократно обращался к Кабмину с предложением сделать их вищими.

3. Принцип «ставлю, где удобно»

Даже при наличии официальных мест рядом, часть водителей выбирает хаотичную парковку — на обочинах, зеленых зонах или возле входов в здания.

4. Водители не знают, где есть свободные места

Хотя в столице достаточно парковочных площадок, многие водители не пользуются сервисами, которые показывают их в реальном времени.

В приложении «Киев Цифровой» можно увидеть свободные парковочные места, в частности возле торговых центров, где обычно есть десятки или сотни доступных мест.

Департамент подчеркивает: проблема часто не в нехватке мест, а в культуре их использования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.