  1. В Украине

Почему водители в Киеве массово нарушают правила парковки: городские власти назвали 4 причины

23:12, 19 ноября 2025
Город подчеркивает: нарушения провоцируют не нехватка мест, а поведение водителей и низкие штрафы.
Почему водители в Киеве массово нарушают правила парковки: городские власти назвали 4 причины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проблема неправильной парковки остается одной из самых распространенных в Киеве даже несмотря на работу 834 парковочных площадок и наличие 84 952 легальных парковочных мест. В столице ежедневно фиксируют нарушения — от центра до спальных районов.

По данным Департамента территориального контроля Киева, причины хаотичной парковки являются комплексными.

Основные факторы нарушений

1. Игнорирование или незнание ПДД

Многие водители продолжают оставлять авто на тротуарах, газонах, в запрещенных зонах или на проезжей части, создавая опасность для пешеходов и препятствия для движения.

2. Низкие штрафы

Штраф в 340 грн (или 170 грн при оплате в течение 10 дней) часто оказывается дешевле, чем оплата парковки. Город не может самостоятельно изменить размер штрафов, но уже неоднократно обращался к Кабмину с предложением сделать их вищими.

3. Принцип «ставлю, где удобно»

Даже при наличии официальных мест рядом, часть водителей выбирает хаотичную парковку — на обочинах, зеленых зонах или возле входов в здания.

4. Водители не знают, где есть свободные места

Хотя в столице достаточно парковочных площадок, многие водители не пользуются сервисами, которые показывают их в реальном времени.

В приложении «Киев Цифровой» можно увидеть свободные парковочные места, в частности возле торговых центров, где обычно есть десятки или сотни доступных мест.

Департамент подчеркивает: проблема часто не в нехватке мест, а в культуре их использования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев авто автомобиль парковка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]