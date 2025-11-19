Як українцям встановити народження або смерть на тимчасово окупованій території — роз’яснення

Закон дозволяє підтвердити народження дитини або факт смерті близького через суд і отримати свідоцтво українського зразка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через збройну агресію РФ та тимчасову окупацію частини території України багато родин опинилися у ситуації, коли народження дітей та смерть близьких доводиться фіксувати саме через суд. Це єдиний законний спосіб, щоб подія була офіційно визнана і можна було оформити документи.

Вихід передбачений українським законодавством: відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу, підтвердити народження чи смерть можна через будь-який місцевий суд України, незалежно від місця проживання заявника, або через електронну систему «Електронний суд». Заяву можна подати особисто або через законного представника

Щоб підтвердити народження дитини на ТОТ, звернутися можуть батьки (один або обидва), законні представники, опікуни, піклувальники. Для підтвердження смерті близької людини — члени сім’ї або їхні представники.

Аби суд зміг встановити факт, потрібно підготувати докази.

Для народження це можуть бути медичне свідоцтво або довідки лікаря, паспорти та ідентифікаційні коди батьків, а за наявності — свідоцтво про шлюб.

Щоб встановити факт смерті потрібні медичні документи, фото з місця поховання або письмові свідчення очевидців, а також документи особи, що подає заяву.

Верховний Суд указує, що рішення про встановлення факту має базуватися на повному і всебічному з’ясуванні обставин справи, із аналізом усіх наданих доказів. Суд також допускає оцінку документів, виданих окупаційною владою, як частину доказової бази — але не означає юридичне визнання окупаційної влади.

Справи розглядаються невідкладно, а рішення суду підлягає негайному виконанню. У ньому зазначають факт, мету встановлення та докази, на підставі яких суд його підтвердив. Для народження — це дата, місце народження та дані батьків; для смерті — обставини та підтверджуючі документи. Копія рішення одразу надсилається до ДРАЦС, де оформлюють свідоцтво українського зразка.

Важливо пам’ятати: рішення суду не замінює свідоцтво, воно лише створює юридичну підставу для його отримання. Рішення можна оскаржити, але оскарження не зупиняє його виконання.

Автор: Анастасія Гришкова

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.