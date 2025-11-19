Как украинцам установить рождение или смерть на временно оккупированной территории — разъяснение

Закон позволяет подтвердить рождение ребенка или факт смерти близкого через суд и получить свидетельство украинского образца.

Из-за вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территории Украины многие семьи оказались в ситуации, когда рождение детей и смерть близких приходится фиксировать именно через суд. Это единственный законный способ, чтобы событие было официально признано и можно было оформить документы.

Выход предусмотрен украинским законодательством: согласно статье 317 Гражданского процессуального кодекса, подтвердить рождение или смерть можно через любой местный суд Украины, независимо от места проживания заявителя, либо через электронную систему «Электронный суд».

Заявление можно подать лично или через законного представителя.

Чтобы подтвердить рождение ребенка на временно оккупированной территории, обратиться могут родители (один или оба), законные представители, опекуны, попечители. Для подтверждения смерти близкого человека — члены семьи или их представители.

Чтобы суд смог установить факт, необходимо подготовить доказательства.

Для рождения это могут быть медицинское свидетельство или справки врача, паспорта и идентификационные коды родителей, а при наличии — свидетельство о браке.

Для установления факта смерти нужны медицинские документы, фото с места захоронения или письменные показания очевидцев, а также документы лица, подающего заявление.

Верховный Суд указывает, что решение об установлении факта должно основываться на полном и всестороннем выяснении обстоятельств дела с анализом всех предоставленных доказательств. Суд также допускает оценку документов, выданных оккупационной властью, как часть доказательной базы — но это не означает юридического признания оккупационной власти.

Дела рассматриваются незамедлительно, а решение суда подлежит немедленному исполнению. В нем указываются факт, цель установления и доказательства, на основании которых суд подтвердил факт. Для рождения — дата, место рождения и данные родителей; для смерти — обстоятельства и подтверждающие документы. Копия решения сразу направляется в органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС), где оформляется свидетельство украинского образца.

Важно помнить: решение суда не заменяет свидетельство, оно лишь создает юридическое основание для его получения. Решение можно обжаловать, но обжалование не приостанавливает его исполнение.

Автор: Анастасия Гришкова

