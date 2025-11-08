  1. Фото
«Адвокатура й правосуддя у добу змін»: в УКД відбувся IV Прикарпатський юридичний форум, фото

09:43, 8 листопада 2025
Університет Короля Данила організував IV Прикарпатський юридичний форум.
«Адвокатура й правосуддя у добу змін»: в УКД відбувся IV Прикарпатський юридичний форум, фото
Фото: Університет Короля Данила
В Івано-Франківську Університет Короля Данила організував IV Прикарпатський юридичний форум. Цьогорічна тема – «Адвокатура й правосуддя у добу змін».

Роботу заходу побудували у межах чотирьох дискусійних платформ. Кожна них стосувалася окремої проблеми:

1. Адвокатура майбутнього: стратегія розвитку професійної спільноти

2. Діалог заради правосуддя: адвокат, суд і суспільство

3. Адвокат у кримінальному провадженні в умовах воєнного стану (нові виклики – нові інструменти)

4. Між конфліктом і рішенням: адвокат як провідник у цивільному процесі

Гостями заходу стали представники державних органів влади, адвокати, судді, прокурори, науковці і викладачі, здобувачі вищої освіти, громадські діячі та активісти з усіх куточків України.

Серед ключових спікерів – заступниця міністра оборони України (2021-2023 рр), адвокатка Ганна Маляр. У своєму виступі вона зосередила увагу на комунікаційному потенціалі адвокатури.

«Адвокатура мусить бути фронтменом правових змін, тому що адвокати – це вільні люди, вільна професія. Такі події дуже важливі, адже вони збирають професійний цех. Кожен працює окремо, але насправді це величезна спільнота – кілька десятків тисяч адвокатів в Україні. І надзвичайно важливо обмінятися думками, звірити годинники і далі рухатися в нашій боротьбі за незалежність насамперед і за те, щоб Україна залишалася правовою державою», - каже Ганна Маляр.

Особливу увагу під час форуму звернули на ті проблемні питання, що з’явилися в Україні із початком повномасштабної війни.

«Моя доповідь стосується правових викликів, спричинених повномасштабним вторгненням, зокрема, визнання осіб безвісти зниклими або визнання факту смерті, - відзначає суддя Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду Ігор Гулейков. - Оскільки панель присвячена саме адвокатурі, мені важливо говорити про практичні кейси, рішення Верховного Суду, їхнє тлумачення і правозастосування. Це як дороговказ адвокатам, як чинити в тій чи іншій ситуації».

Прикарпатський юридичний форум УКД – щорічний захід, що об’єднує визнаних фахівців у галузі права та молодих юристів, сприяючи передачі досвіду та знань.

«Це магістральний захід, який ми намагаємося щороку поліпшувати, шукати нові форми залучення учасників. І, звісно, молодь є частиною аудиторії. На полях форуму ми окремо проводимо конкурс адвокатських промов, який орієнтований на студентів правничих спеціальностей. У журі – адвокати і судді з різних регіонів України. Для студентів це – чудова можливість проявити себе й отримати відзнаки», - каже проректор з наукової роботи Університету Короля Данила Євген Письменський.

Крім того, у межах форуму відбувався благодійний збір спільно з координаційним центром Save Ukraine Now на потреби підрозділів сил оборони.

Фото: Університет Короля Данила

